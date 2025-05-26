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王鴻薇嗆公器私用 李正皓反擊：敢造謠別怕被檢驗

國民黨立委王鴻薇。（資料照）國民黨立委王鴻薇。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台談話節目《新台派上線》主持人李正皓25日在臉書槓上國民黨立委王鴻薇，引爆王反擊，但李正皓根本沒在怕。

李正皓在發文點名王鴻薇造謠三立搭配青鳥製造她被嗆的假新聞，他表示：「坦白講王鴻薇仇恨值高到被嗆根本不是新聞，我們對王鴻薇被嗆根本沒興趣，當天晚上的報導隻字未提王鴻薇被嗆這件事，但王鴻薇如果要抹黑，那我們就完整還原事實畫面。」

李正皓在發文底下截圖和王鴻薇爭鋒相對。（翻攝自李正皓臉書）李正皓在發文底下截圖和王鴻薇爭鋒相對。（翻攝自李正皓臉書）

發文中，李正皓同時公開2人爭鋒相對截圖，他先嗆王鴻薇：「你自己仇恨值高被嗆，扯三立幹嘛？我們電視台根本沒有做你被嗆的新聞，這麼想讓大家知道你被嗆，新台派好好完整還原你有多顧人怨。」王鴻薇則親自留言回應他：「你是來威脅的嗎？拿節目來公器私用是嗎？你們用節目霸凌也不是一天兩天的，三立好大，我好怕！」

對此，李正皓再回應王鴻薇：「你是公眾人物，我是公器私用，敢造謠就不要怕被檢驗。」

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