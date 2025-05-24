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NCT WISH大跳《那不是雪中紅》 被台粉應援感動：我們是命中註定

NCT WISH的勇志（前排左起）、咲哉、陸，JAEHEE（中排左）、遼，隊長是溫在最後面，一頭白髮相當亮眼。（記者王文麟攝）NCT WISH的勇志（前排左起）、咲哉、陸，JAEHEE（中排左）、遼，隊長是溫在最後面，一頭白髮相當亮眼。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國新生代男團NCT WISH今天（24日）首度在台開唱，他們活力滿滿又卡哇伊，數度掀起全場尖叫聲。除了演唱自己的夯曲之外，還大跳中文歌《那不是雪中紅》，讓台粉又驚又喜。

NCT WISH首度在台演出，超級卡哇伊。（記者王文麟攝）NCT WISH首度在台演出，超級卡哇伊。（記者王文麟攝）

NCT WISH是SM娛樂去年推出的男團，日本成員為陸（RIKU）、勇志（YUSHI）、遼（RYO）、咲哉（SAKUYA）及兩名韓國成員是溫（SION）與栽禧（JAEHEE）。他們青澀可愛，今天開場一連獻唱《WISH》、《Steady》及《Sail away》等歌曲，嗨翻全場。6名成員大跳多首夯曲，還為了致敬前輩，表演了少女時代的《Kissing You》、SHINee《Replay》、EXO的《Electric Kiss》，以及先前就翻唱過的Super Junior《Miracle》，頭上還戴著超萌的毛茸茸髮箍，實在有夠可愛。

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他們用中文說「很開心」能來台北表演，希望大家能一起愉快的玩，隊長是溫則提醒粉絲「安全最重要」，「在一樓的粉絲千萬別推擠，可以答應我嗎？」台下粉絲紛紛點頭答應。他們在520時曾表演王心凌的《愛你》，2分鐘片段僅花5分鐘就學會了，6人今天晚上則表演了台灣男團JPM的《那不是雪中紅》，超有創意的選曲讓在場台粉又驚又喜，也忍不住跟著一起唱。

NCT WISH成員全都跳到飛起來了。（記者王文麟攝）NCT WISH成員全都跳到飛起來了。（記者王文麟攝）

活動尾聲，粉絲準備了手機燈應援，以及「我們手牽手往前走吧」的手幅，讓成員們很感動，是溫表示：「看到大家的閃光燈，我真的覺得好感動，我眼淚就快要掉下來，在練習生時期曾經在前輩的演唱會上看過，實際上看到之後覺得原來是這種感覺啊。」勇志則搞笑的說：「你們知道自己負責什麼字嗎？」成員們竟開始你一言我一語討論起粉絲應援，場面實在有些好笑。

最後，勇志感謝大家真心歡迎他們到來，希望下次來時也能一起愉快的玩，創造美好的回憶。栽禧狂用中文誠意滿滿，他可愛的說：「今天謝謝你們，最棒！」是溫寫出中文「要夢到我」，勇志比讚寫出「超棒」，陸則是「不能沒有你們」。

NCT WISH青春有活力，嗨翻現場上千歌迷。（記者王文麟攝）NCT WISH青春有活力，嗨翻現場上千歌迷。（記者王文麟攝）

陸感性表示，每個表演不是只能有他們，而是要有NCTzen的存在才能完成，真的很感謝大家支持以及愛護，希望大家能夠一起幸福，「想要一直看到大家的笑臉，所以跟我一起笑吧，忘記所有辛苦的事，打勾勾喔！」話講完，陸轉頭說「怎麼感覺要哭出來了」。

是溫則表示，這個世界上有很多偶像，「有昨天出道的人、今天出道的人，還有前輩們，有這麼多偶像，但你們卻喜歡我，這是命運了吧！所以這麼寶貴的命運，我們要長長久久珍惜下去喔！」一番話超級感人。

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