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辣成這樣合法嗎？正妹粼粼曾赴韓發展 內衣外穿性感大解放

粼粼出席國際品牌時尚活動。（華研國際提供）粼粼出席國際品牌時尚活動。（華研國際提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾赴韓國發展的粼粼，是babyMINT的舞蹈擔當，近來她挑戰cover偶像JENNIE的舞蹈影片，精湛舞技及性感身材讓歌迷大讚：「突然解放變這麼辣，真的合法嗎？」

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粼粼不只外型有料，她也是babyMINT中唯一斜槓打碟的專業女DJ，她從高中就涉獵取經，以自身擅長的街舞嘻哈曲風，對應切入DJ角色，期許未來自己能成為派對活動和品牌邀請的DJ。

粼粼小露性感，突破尺度展現好身材。（華研國際提供）粼粼小露性感，突破尺度展現好身材。（華研國際提供）

粼粼前陣子出席時尚活動，展現夏季系列穿搭，她只穿內衣上陣，藏不住性感的造型，讓粉絲眼睛為之一亮。

對於惹火的身材曲線，粼粼因為運動量大，不曾實施飲控，而是把「吃得健康」變成日常習慣。就像平常正餐吃得很乾淨，澱粉會集中在早上吃，若偶爾想吃甜點時，也會視情況「能量釋放」一下，整體以健康均衡為主。

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