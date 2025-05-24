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反詐騙大使譚艾珍出事 皮蛇上身長「臉上」急就醫

譚艾珍確診「但狀皰疹」急救醫。（翻攝自臉書）譚艾珍確診「但狀皰疹」急救醫。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人譚艾珍去年9月遭詐騙98萬元，第2次交款前被警方發現即時阻止，原本不願多談，看到台北市內湖區一對母女遭詐1200萬後輕生的憾事，決定說出遭詐騙經過，鼓勵受害人不要壓抑痛苦。而後譚艾珍決定加入反詐騙宣導行列，不過因此累壞身體，額頭長出帶狀皰疹，緊急就醫。

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譚艾珍昨（23）日在臉書發文，表示自己額頭前幾天長紅色小點微腫，原以為是蚊子叮，結果腫起來有刺痛感，立即就醫後，才發現是帶狀皰疹，她也笑說：「難怪前幾天右邊有鼻腔內到頭頂有痛感，還以為是鼻子過敏⋯哈哈哈」。醫生診斷她是因病毒侵犯額頭上的三叉神經節及皮膚，進而引發帶狀皰疹，除了按時吃藥擦藥，還需要去眼科檢查，所幸眼睛沒有受到感染。

譚艾珍加入反詐騙宣導行列。（翻攝自臉書）譚艾珍加入反詐騙宣導行列。（翻攝自臉書）

譚艾珍坦言，最近事情多比較忙碌其實上個月（防詐列車）剛開始時精神壓力比較大，總是怕資訊準備的不夠充分，無法達到提醒大家防詐騙的效果，很用功的搜集資料學習手法⋯憑良心說真的學不完啊！」，另外她幽默比喻自己的防詐概念是「預防病毒法」，強調兩大保護重點：「注射疫苗」象徵多蒐集防詐知識，「戴口罩」則提醒大家謹慎面對陌生來電。

☆凡遇不明可疑電話，不論手機或市話，可撥打165研判是否為詐騙事件。☆

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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