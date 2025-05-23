K-WONDER拼盤倒數！DAY6台語大喊「水啦！」

K-WONDER演唱會，玟星。（SHOWOFFICE提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流音樂盛典《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》將於6月14日（六）晚間六點，在林口體育館盛大登場，4組實力與人氣兼具的藝人組合包括DAY6、TAEMIN、玟星、BADVILLAIN即將齊聚台灣，預告將帶來總長超過160分鐘的夢幻拼盤演出。

K-WONDER演唱會，BADVILLAIN。（SHOWOFFICE提供）

BADVILLAIN成員們興奮表示：「終於能在台灣與大家見面，感到非常榮幸！這是我們出道後首次來台演出，內心既期待又激動，正努力準備一場精彩又獨特的舞台呈現給大家。」而MAMAMOO的玟星也向台灣的小流星們喊話：「大家是不是很想我呢？我每天都在期待與你們見面，一起來現場創造只屬於我們的夏天吧！」還不忘用親切中文俏皮呼喚：「快來快來～」。

請繼續往下閱讀...

K-WONDER演唱會，泰民。（SHOWOFFICE提供）

K-WONDER演唱會，DAY6。（SHOWOFFICE提供）

剛完成首爾安可場演唱會的DAY6，則用台語大喊：「水啦！」並表示，說好要跟台灣的My Day再次見面的，很快實現諾言，6月馬上就會來到台灣見大家，期待可以一起開心地大合唱。而同樣曾在夏季與台灣粉絲留下美好回憶的泰民，也發出真摯邀約：「記得上次見面時也是在很熱的天氣裡，這次也希望大家能帶著像天氣一樣熱情的心來現場見我。我準備了非常帥氣又多樣的舞台，我會等你們喔，說好了要來喔～」還比出手勢，以中文甜喊「約定！」

《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》演唱會門票已於年代售票系統正式開賣，更多活動詳情請鎖定SHOWOFFICE官方社群平台。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法