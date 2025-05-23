（專訪）BKPP鬥嘴太甜了！泰監製「他們不演就不拍」 驚爆Billkin裸照險外流

Billkin（右）和PP Krit戲裡戲外的化學反應，是《冥婚鬧泰大》監製班莊相中兩人的原因。（金盞花大影業提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕電影《關於我和鬼變成家人那件事》改編成泰國版《冥婚鬧泰大》，男主角找來泰國最受歡迎的組合「BKPP」搭檔，監製班莊比辛達拿剛透露選角幕後秘辛，表示如果兩人不演，這部片就不拍了。

《冥婚鬧泰大》泰國監製班莊（左起）、台版監製金百倫及泰國導演查揚諾，在製作電影上有不少共鳴。（記者潘少棠攝）

當初許光漢飾演的「明翰」以及林柏宏演出「毛毛」，兩人在片中激起的火花讓人看得相當過癮，泰版當然輸人不輸陣，派出的Billkin、PP Krit可是從求學期間就一起長大的朋友，兩人在2020年因演出BL劇《以你的心詮釋我的愛》在全球受到熱烈歡迎，兩人睽違4年再次合作，就獻給了《冥婚鬧泰大》，BKPP還即將在6月舉行婚禮演唱會，延續片中的婚禮主題。

請繼續往下閱讀...

《冥婚鬧泰大》導演查揚諾布普拉寇笑說，Billkin很喜歡要他示範跳舞。（金盞花大影業提供）

回憶起當初選角，監製班莊透露，當初在香港看完電影後，立刻就想到了BKPP，說服他們演出很容易，「我就一通電話打過去，叫他們來看電影，他們花了兩三天時間去想，就答應要演，他們很喜歡這部電影。」看中BKPP的默契及化學反應，是班莊選擇他們的原因，「不管是在戲裡戲外，唱歌還是開演唱會，也有一些訪問，兩個人會鬥嘴、小吵架，看了之後我覺得很適合來演出」。監製也設定兩人是「Special Friends」，該如何表達出兩人特殊的友誼，這是考倒監製班莊、導演查揚諾的地方，也是這部片最大的挑戰。

班莊爆料BKPP是帶資進組，還笑說「他們很有錢」，儘管是電影的股東之一，不過兩人都豁出去了，尤其是Billkin的全裸鋼管舞，實在太大膽了。監製班莊、導演查揚諾透露，這部分當然有特別注意，確實有使用替身，且劇組以及Billkin本人都做了非常多準備，Billkin除了裸上身，也真的去學了怎麼跳鋼管。導演查揚諾笑說，Billkin一直問他要怎麼做、怎麼跳，調皮的要導演親自示範。

Billkin在《冥婚鬧泰大》全裸跳鋼管的片段，其實曾被偷拍，所幸最後並沒有外流。（金盞花大影業提供）

至於鋼管舞這一段，有別於許光漢是跳蔡依林的《舞孃》，Billkin則是跳PP Krit的《FIRE BOY》，監製班莊表示：「我在香港看完電影，就決定要是這首歌。」當時BKPP根本還沒答應要演，班莊就選好歌曲，更直呼「如果兩人沒有接受邀約，這部電影就不做了」。

Billkin、PP Krit的「BKPP」即將在6月舉行婚禮演唱會，一連三天門票掀起粉絲瘋搶。（翻攝自X）

泰國監製班莊（左起）、台版監製金百倫及泰國導演查揚諾一同為電影《冥婚鬧泰大》宣傳。（記者潘少棠攝）

《冥婚鬧泰大》在拍攝時幾乎是保密到家，盡量封鎖新聞，不過Billkin在路邊跳鋼管舞時，旁邊有很多車來來往往，導演查揚諾也回憶起：「當下有一台機車騎走，結果又騎回來拍，我們有去把車攔下來叫它刪掉，最後還好沒有流出。」其實Billkin在跳鋼管舞的時候，劇組已經用黑布盡量遮住了，但還是防不慎防，所幸最後補救及時，才沒有因此提前曝了光。《鬼家人》監製金百倫、導演程偉豪則說，許光漢當時在拍攝鋼管舞戲時，其實旁邊都是國宅，劇組只好緊盯著每一戶，以避免外流，同樣十分辛苦。

★以下有雷

至於最後的婚禮彩蛋，導演查揚諾表示，最後這場戲希望PP Krit用眼神來傳達出情感，而監製班莊則透露，「本來這部戲結尾是要很感性結束，但想要觀眾從電影院出來是開心的，最後臨時加進去了，稍微拍到Billkin臉，拍到時剛好是擁抱的畫面。」這樣因緣際會下的巧合，成功讓電影院的觀眾全都尖叫出來，大家也真的都心滿意足地走出電影院。《冥婚鬧泰大》已在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法