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娛樂 最新消息

「人間香奈兒」形象翻車！ Jennie科切拉「比中指」又挨轟

Jennie向來習慣做自己。（翻攝自IG）☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ Jennie向來習慣做自己。（翻攝自IG）☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie在科切拉音樂節的OOTD（Outfit Of The Day縮寫，意為「當日穿搭」）因對著鏡頭「比中指」，再度引發爭議。這已經是她近一年來「第三次」因類似手勢登上新聞。

Jennie科切拉音樂節的OOTD，「這手勢」再次引發熱議。（翻攝自IG）Jennie科切拉音樂節的OOTD，「這手勢」再次引發熱議。（翻攝自IG）

被封為「人間香奈兒」的Jennie，昨（14日）在個人社群PO出她切拉音樂節的美照，配文寫著「chellaaa」，可見她穿著率性的牛仔褲與Oversize皮夾克，大方展現令人稱羨的纖細腰部與健美背部線條，帥氣與性感並存的風格迅速帶動話題。同組照片也有她手持隨身酒壺（Hip Flask）開喝及「豎起中指」的畫面，讓不少保守派人士深覺不妥，網路對Jennie的行為褒貶不一，有人覺得這是潮流文化的一部分，但也有人則認為Jennie身為全球時尚偶像及公眾人物，言行舉足應該更加謹慎，並質疑是否有必要一再重複此事。

Jennie今年出席巴黎時裝週，在後台試裝時，也曾比出「豎中指」手勢。（翻攝自IG）Jennie今年出席巴黎時裝週，在後台試裝時，也曾比出「豎中指」手勢。（翻攝自IG）

反對派指出「身為偶像影響力這麼大，真的有必要一直比中指嗎？」、「這不是第一次了，感覺有點敗好感。」支持派粉絲們則聲援，「這就是 Coachella氛圍啊，外國明星更瘋好嗎？」、「姐只是在做自己，這叫態度！」

而Jennie顯然決定做自己，並尊重粉絲想法，這也是她為何一而再，再而三的PO出「中指照」的主要原因吧。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

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