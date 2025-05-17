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汪小菲婚宴現場曝 Makiyo鬆口洩S家近況：夢到大S

今補辦婚宴，汪小菲與Mamdy婚禮現場被拍。（翻攝自微博）今補辦婚宴，汪小菲與Mamdy婚禮現場被拍。（翻攝自微博）

〔記者林欣穎／台北報導〕大S前夫汪小菲與「Mandy」馬筱梅今在北京補辦婚宴，稍早微博已開始出現汪小菲與Mandy婚宴現場的照片，可以看到兩人穿著中式禮服走在會場中；而S媽昨在社群上發文，盼汪小菲婚後能夠愛她的孫子，Makiyo今（17）日到場支持薔薔單曲發布活動，被問及S家近況，她也分享覺得小S有慢慢好很多。

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今補辦婚宴，汪小菲與Mamdy婚禮現場被拍。（翻攝自微博）今補辦婚宴，汪小菲與Mamdy婚禮現場被拍。（翻攝自微博）

S媽日前與家人一起度過母親節，喊話自己今後要停止掉淚、振作起來，昨她也發文打氣：「我必須得把小女兒（小S）拉出來、我的女婿具（俊曄）也是要走出來！」更希望汪小菲能夠好好愛大S用命生的孩子，並吐露自己想見孫，卻無法輕易見到的悲傷心緒，網友們看到後都替S媽難過，留言打氣加油。

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Makiyo出席發表會。（記者胡舜翔攝）Makiyo出席發表會。（記者胡舜翔攝）

Makiyo則喊話S媽，「S媽放心，有我們在！姐妹們會再強起來」，她也說相信小S狀態有進步很多，「相信他知道大家都很愛她、支持她，要為了自己、為了家人強起來。」也說最近有夢到大S，夢裡她笑得開懷，開著車載她去新家。而她上一次見到具俊曄和小S都是大S頭七那天，嘆具俊曄真的瘦了許多。

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