她的善良照耀所有人！粉絲募6.5萬 倫敦建「1物」緬懷大S

〔娛樂頻道/綜合報導〕「大S」徐熙媛今年2月不幸在日本病逝,突如其來的消息震撼各界,其家人至今仍沉浸在悲痛之中,先前大S過世滿百日恰逢母親節,「小S」徐熙娣邀請眾人寫下懷念大S的事蹟,希望能讓媽媽開心。有粉絲也號召募款,將在倫敦建設「紀念長椅」。



粉絲募款6.5萬,在倫敦建設長椅紀念大S。(資料照)

一名中國網友在社群平台「小紅書」號召募款,為大S在倫敦設立紀念長椅,坦言想在大S曾經遊學過的倫敦,和善良的男孩女孩坐在紀念她的長椅上,一起舉杯喝香檳,致敬她勇敢的一生,「我想珊在天上也會想和我們一起碰杯吧,用最狠的眼神卻最溫柔語氣對我們說『Drink it』。」

該網友透露,目前募款已達標,耗資1625英鎊(約新台幣6萬5000元),由超過200位粉絲一起完成,而這座承載思念的長椅將在2至3個月內設立在「倫敦卡文迪什廣場花園」,會選址於此是因為交通方便,附近有地鐵站,且鬧中取靜,是隱於大城市的靜謐之地。

這座長椅上的銘牌將寫道,「A shooting star who turned her grace, courage, and kindness into eternal light for us all(一顆流星,將她的優雅、勇氣與善良化作永恆的光芒,照耀著我們所有人)」。

該網友也強調,這份紀念的珍貴之處在於每份微小的心意,每位粉絲都是小額捐款,且在達標後就停止募款,不具任何商業性質。

