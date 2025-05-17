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她的善良照耀所有人！粉絲募6.5萬 倫敦建「1物」緬懷大S

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛今年2月不幸在日本病逝，突如其來的消息震撼各界，其家人至今仍沉浸在悲痛之中，先前大S過世滿百日恰逢母親節，「小S」徐熙娣邀請眾人寫下懷念大S的事蹟，希望能讓媽媽開心。有粉絲也號召募款，將在倫敦建設「紀念長椅」。

粉絲募款6.5萬，在倫敦建設長椅紀念大S。（資料照）粉絲募款6.5萬，在倫敦建設長椅紀念大S。（資料照）

一名中國網友在社群平台「小紅書」號召募款，為大S在倫敦設立紀念長椅，坦言想在大S曾經遊學過的倫敦，和善良的男孩女孩坐在紀念她的長椅上，一起舉杯喝香檳，致敬她勇敢的一生，「我想珊在天上也會想和我們一起碰杯吧，用最狠的眼神卻最溫柔語氣對我們說『Drink it』。」

該網友透露，目前募款已達標，耗資1625英鎊（約新台幣6萬5000元），由超過200位粉絲一起完成，而這座承載思念的長椅將在2至3個月內設立在「倫敦卡文迪什廣場花園」，會選址於此是因為交通方便，附近有地鐵站，且鬧中取靜，是隱於大城市的靜謐之地。

這座長椅上的銘牌將寫道，「A shooting star who turned her grace, courage, and kindness into eternal light for us all（一顆流星，將她的優雅、勇氣與善良化作永恆的光芒，照耀著我們所有人）」。

該網友也強調，這份紀念的珍貴之處在於每份微小的心意，每位粉絲都是小額捐款，且在達標後就停止募款，不具任何商業性質。

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