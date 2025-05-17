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娛樂 最新消息

汪小菲今二婚 網揪「張蘭1舉動」驚：真斷絕母子關係？

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故女星「大S」徐熙媛的前夫汪小菲與妻子「Mandy」馬筱梅今（17日）在北京補辦婚禮，稍早張蘭在社群上傳一支影片，只見她與親家母一起到廟裡祈求婚禮順利，豈料，引起網友好奇，先前傳出汪小菲與張蘭斷絕母子關係是否屬實？

張蘭（左）拍片祝福汪小菲。（資料照）張蘭（左）拍片祝福汪小菲。（資料照）

張蘭今天在微博上傳影片，表示昨天和Mandy媽媽一起到佛寺拜拜，為的就是祈求今天婚禮一切順利平安，並開心在鏡頭前說道，「歡迎我親家，第一站我們就來到了雍和宮，做父母的就是要有擔當，有責任給兒女祈福，明天就是大喜的日子，祈福明天能夠順順利利。」

然而，影片曝光後，立刻引起網友質疑，祝福兒子結婚竟然要透過社群拍片，「難不成真的是斷絕關係了？」見此，張蘭火速刪除網友留言，不予回應。

事件回顧：汪小菲痛喊「我不孝」斷絕關係是假的？張蘭不忍6字回應了

回顧整起事件，汪小菲與張蘭在大S病逝後動作頻頻，引起輿論撻伐，中國抖音2月8日宣布，針對兩人帳號無限期封禁，當時社群還流出疑似汪小菲在微信朋友圈發文，圖中可見，他直呼：「我不孝！」並怒批，絕對不能讓這種人獲得支持，雖然張蘭是自己的母親，但是兩人三觀不合，「我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要和她斷絕所有關係。她掙得錢購（夠）活幾輩子了，不夠，再找我要命！」

不過，事後有網友到張蘭影片嗆聲，「連汪小菲都說，張蘭三觀不正要斷母子關係，不知道那些蟑螂粉絲還在洗什麼？大概率（是）酸辣粉吃傻了。」竟釣出張蘭6字直球回應，「不信謠不傳謠」。

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