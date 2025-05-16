Energy全員免役 「同期勁敵男星」曝內幕：超出一般人想像

Gino出席高爾夫球活動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕Gino今（16）日出席高爾夫球活動，談及近日閃兵事件，他雖是扁平足，但仍有服役12天，而與他所屬團體K-ONE同期打拚的男團Energy全員免役，Gino說自己也是看新聞才知道，不過他也緩頰表示：「有時候藝人的身體使用超出一般人想像，沒有好好看醫生會落下病根。」也提到自己至今還有在復健，日前更被檢查出髕骨退化，「所以我也做不了16蹲了！」

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過去與女星夏宇禾交往多年的舊愛Gino，今被問及感情細節透露，雙方是和平分手，雖然緣分盡了，但仍是好友，並非外界所說因為女生想結婚而分開，「我覺得就是緣分到了，就像有些人的家務事很難講清楚」。

Gino出席高爾夫球活動。（記者陳奕全攝）

如今單身的Gino提到之前確實有約會對象，不過都因為被跟拍見光死，但自己對於感情抱持隨緣態度，不會因為想結婚就找對象，而近期享受一年半休息時光的他提到最近談了2部戲，不過自己沒有急著復工，很珍惜跟大家吃飯相聚的日子。

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