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娛樂 最新消息

趙露思「狠剪極短髮」判若兩人 絕美神顏吸百萬人朝聖

趙露思正式復工。（翻攝自IG）趙露思正式復工。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲中國女星趙露思去年底爆出罹患失語症、憂鬱症，因此停工休養一段時間，如今宣布正式回歸，一舉一動備受關注。日前她突然改變以往長髮造型，一口氣將頭髮剪到耳下3cm，絕美模樣令粉絲們驚艷。

趙露思極短髮造型判若兩人。（翻攝自IG）趙露思極短髮造型判若兩人。（翻攝自IG）

趙露思日前在社群平台上傳多張美照，可見她的招牌長髮消失，變成俐落的耳下短髮，不同於以往的甜美形象，整體散發率性又清新的氣質，看起來多了些青春活力，身上穿著簡約白色緊身背心及短褲，在鏡頭前擺拍展現俏皮的一面。而她似乎也對生活有感而發，在文中寫下，「是的，只有我的世界停滯了」。

趙露思俏皮擺拍。（翻攝自IG）趙露思俏皮擺拍。（翻攝自IG）

趙露思新造型曝光後，至今吸引百萬人朝聖按讚，網友們紛紛誇讚，「這個髮型好適合妳」、「短髮好好看啊」，同時也有不少人替她加油打氣，「停下來好好享受吧，遇到不開心的事，我們陪妳重拳出擊」、「我們一直都在，不管你的世界快或慢」、「停下來享受現在的美好和愛未嘗不是一件壞事，要開心哦！你很好」。

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