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李雅英為1事失去笑容…網友揪心：第一次看她這樣

李雅英因富邦悍將球賽遭逆轉，罕見露出苦瓜臉。（資料照）李雅英因富邦悍將球賽遭逆轉，罕見露出苦瓜臉。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的李雅英擁有精緻臉蛋及甜美笑容，因此擄獲大批粉絲的心，總是在球場上掛著迷人燦笑的她，日前卻因富邦悍將球賽遭逆轉，露出十分傻眼的表情，意外引起討論。

中職富邦悍將14日主場迎戰台鋼雄鷹，原先4：3領先，卻在9局上半遭對手逆轉，不僅球迷看傻，就連啦啦隊的表情也成為關注焦點。有球迷意外拍下現場啦啦隊的表情，只見Fubon Angels成員們在被逆轉後，都露出不可置信的表情，在球場上向來展現招牌親切笑容的李雅英，都不禁緊皺眉頭、嘟嘴，顯見對於球隊遭逆轉感到扼腕。

畫面曝光後，網友們紛紛留言表示心疼，「雅英的失落和難過，完完全全的寫在臉上！」、「連最開朗愛笑的雅英也苦瓜臉了，可見有多慘」、「第一次看到雅英沒笑的樣子」、「看到雅英完全沒笑容真的不習慣」、「雅英我還是第一次看到除了笑以外的表情」。

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