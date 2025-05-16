比莉周湯豪攜手攻上大巨蛋 世壯運開幕還有大咖天團

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2025雙北世界壯年運動會」明天開幕，備受矚目的開幕典禮在台北大巨蛋重磅登場，包括比莉周湯豪將搭檔擔任壓軸演出，還有夯團告五人、阿爆以及子弟兵「那屋瓦少女隊」擔任開幕演出嘉賓。

周湯豪助攻媽媽比莉，母子倆決定把去年周湯豪台北小巨蛋的合體演出升級為「大巨蛋豪華版」，首次搭配上百位舞者同台。

請繼續往下閱讀...

周湯豪、比莉攜手擔任世壯運的表演嘉賓。（2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供）

首次登上大巨蛋的比莉興奮表示：「彩排時站在大巨蛋台上覺得超級震撼，這麼厲害的場地加上跟一百多人的舞群一起走上走下彩排，過程中很感動，很期待演出當天的到來。」

得知世壯運有跆拳道、空手道比賽，比莉主動提出想要現場「見習」，「我從小就想當俠女，如果能藉由這次參加大巨蛋選手們碰面，我想拜他們為師，這樣學成之後就能路見不平拔刀相助。」至於求學時期曾是曲棍球選手的周湯豪則表示：「有機會的話想去比曲棍球比賽。」

告五人「首次」登大巨蛋大舞台表演，同樣感到興奮又開心，犬青表示：「上次因為球賽曾踏上投手丘表演，但這次是真的在大巨蛋的大舞台上做大型的演出，感受很不一樣，我們都為了此次表演很隆重地在準備各項前置工作。」

夯團告五人受邀演出。（2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供）

鼓手哲謙透露為了這次表演，特別將兩首經典曲目，在編曲上作大幅更動，「透過這次參與世壯運開幕表演，我們也學習到這麼在大型演出上表演，必須要配合舞團及整體演出要把編曲加長作改變，才能把表演作到更加完美。」

提及如果有機會參加世壯運，最想參加的賽事是什麼？主唱兼吉他手雲安笑說：「最想參加標槍跟鉛球，雖然我目前的身型不太可能，但每次看比賽覺得特別有趣，所以想要嘗試看看。」哲謙聽了則逗趣接話：「那我想要參加跑步比賽，然後去撿雲安丟的標槍。」

至於主唱犬青則自認沒有運動細胞，她笑說：「我還是當啦啦隊幫大家加油就好。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法