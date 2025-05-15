69歲白冰冰遭爆摔車！驚動親大姊「急揭事故真相」

〔記者邱奕欽／台北報導〕69歲資深藝人白冰冰縱橫演藝圈52年，影歌視三棲全能發展，近來更斜槓經營YouTube頻道《誠懇逗陣》，以輕鬆幽默的風格分享人生經歷。沒想到，白冰冰在最新一集中談起剛出道時曾於北宜公路摔車的往事，沒想到意外引起大量關注，甚至連親姊也被驚動，緊急來電關心情況。

白冰冰分享摔車往事卻遭誤解為時事，稍早趕緊發聲闢謠。（翻攝自臉書）

針對相關報導引發外界擔憂，白冰冰今（15日）稍早親自在臉書發聲報平安，強調自己「好好的在旅遊」，同時也趕緊澄清「我講的是40年前的事，離現在很遠了，該痛的、該哭的、該流血流淚的，都過了。」她坦言親姊看到新聞著實嚇了一跳，急忙打電話來慰問讓她哭笑不得。

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白冰冰樂觀表示，現在的她每天仍忙著傳遞正能量，「大家都說我像個電池娃娃，成天不斷發電」，忙於工作卻也樂於將好心情分享給身邊所有人，粉絲們也紛紛給予正面回饋，並盛讚堅強樂觀的態度，期許她能繼續用溫暖與智慧為社會帶來正面影響。

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