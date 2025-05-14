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娛樂 最新消息

最香！台北國際成人展8月登場 J級神乳女神暖身造勢

〔記者鍾志均／台北報導〕「2025 TRE台北國際成人展」將於8月8日起，一連三天在南港展覽館2館1樓登場，今年突破歷年規模，邀來全球10國、超過百位性感女神參展，令台灣躍升亞洲成人娛樂產業核心之地，帶動文化、經濟雙軌成長。

西宮夢（左起）、瀨戶環奈、金松季步。（TRE提供）西宮夢（左起）、瀨戶環奈、金松季步。（TRE提供）

TRE近日公布超強「藝能人」金松季歩與「J級神乳女神」瀨戶環奈預計搶先登台暖身造勢，向粉絲預告成人展精彩亮點。

另外備受矚目「SOD魔鏡號女王」封號的神木麗。她因奪得「魔鏡號25週年選美」冠軍而出道，成為話題焦點，神木麗曾透露，胸前與背部的痣曾讓她感到自卑，直到觀眾的熱烈喜愛，讓她發現這些標記正是專屬於她的獨特魅力。

人氣爆棚的「暗黑第一辣妹」西宮夢自2019年出道以來，以冷豔不笑的形象與模特兒級身材深受粉絲追捧，去年泳池趴活動上，她大膽替粉絲量腰圍與按摩馬殺雞，現場氣氛瞬間沸騰，她笑稱熱愛主導關係，並自信表示「五分鐘沒繳械」讓她記憶猶新、充滿成就感。

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TRE成人展今年重磅推出四大「新」亮點，包括首推全新「FACE CARD」卡牌系統，入場即得女優卡，還有機會抽中稀有金卡或白金卡。第二，搭配今年的TSE學服祭票券即可參加限定卡牌活動。第三，「戀戀冰果室」主打女僕互動餵食體驗，超親密接觸令人臉紅心跳，最後，TRE主舞台開放「紀念卡玩家」與女優近距離互動，還能換取獨家「彩虹徽章」，互動越多、獎勵越多。

活動當天除了與粉絲互動、簽名合照外，更可能帶來神秘彩蛋，TRE宣布票券於6月1日中午12:00於JKFACE平台正式開賣。

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