晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日人氣AV女優突秀大片刺青 發片量恐銳減

日本AV女優天澤鈴出道時主打鄰家女孩風。（翻攝自X）日本AV女優天澤鈴出道時主打鄰家女孩風。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本新生代AV女優天澤鈴出道以來都是以甜美鄰家女孩風格現身，迅速吸引大批粉絲，沒想到近日她突然在社群上大秀自己手臂、胸前、肩膀的大片刺青，這個舉動除了影響她的形象之外，也可能導致發片量減少。

AV女優天澤鈴突然曬出自己雙臂的大面積紋身。（翻攝自X）AV女優天澤鈴突然曬出自己雙臂的大面積紋身。（翻攝自X）

相關新聞：清純女大生懷抱主播夢  竟變AV女優出道

2024年6月出道的天澤鈴，第一部作品就以「劍道美少女」為賣點，給人天真、清純又帶點俏皮的風格。如今就快要到她出道滿週年，沒想到突然有了大膽轉變，不知道是否想設立新的形象？原本留著及肩長髮的天澤鈴最近曝光的照片，除了頭髮剪短外，她也開心地展示自己雙臂的刺青，不過由於日本人對刺青的印象常與「黑社會」掛勾，因此不少人擔心她會受到影響，進而導致發片量銳減。

相關新聞：54歲AV女優浴火重生 引退15年後「傳說復活」

天澤鈴也在肩膀部位紋身。（翻攝自X）天澤鈴也在肩膀部位紋身。（翻攝自X）
天澤鈴剛出道時與知名AV片商「本中」合作，共推出3部作品。這次她大膽展示大面積紋身，讓人覺得好其背後原因，另外，日本AV片商對於刺青女優其實接受度相當有限，拍攝時更會刻意避開刺青部位，接下來也只能等她推出下一部作品收到的回饋。

天澤鈴的舉動讓外界懷疑她是否想換個風格？（翻攝自X）天澤鈴的舉動讓外界懷疑她是否想換個風格？（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中