日人氣AV女優突秀大片刺青 發片量恐銳減

日本AV女優天澤鈴出道時主打鄰家女孩風。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本新生代AV女優天澤鈴出道以來都是以甜美鄰家女孩風格現身，迅速吸引大批粉絲，沒想到近日她突然在社群上大秀自己手臂、胸前、肩膀的大片刺青，這個舉動除了影響她的形象之外，也可能導致發片量減少。

AV女優天澤鈴突然曬出自己雙臂的大面積紋身。（翻攝自X）

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2024年6月出道的天澤鈴，第一部作品就以「劍道美少女」為賣點，給人天真、清純又帶點俏皮的風格。如今就快要到她出道滿週年，沒想到突然有了大膽轉變，不知道是否想設立新的形象？原本留著及肩長髮的天澤鈴最近曝光的照片，除了頭髮剪短外，她也開心地展示自己雙臂的刺青，不過由於日本人對刺青的印象常與「黑社會」掛勾，因此不少人擔心她會受到影響，進而導致發片量銳減。

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天澤鈴也在肩膀部位紋身。（翻攝自X）

天澤鈴剛出道時與知名AV片商「本中」合作，共推出3部作品。這次她大膽展示大面積紋身，讓人覺得好其背後原因，另外，日本AV片商對於刺青女優其實接受度相當有限，拍攝時更會刻意避開刺青部位，接下來也只能等她推出下一部作品收到的回饋。

天澤鈴的舉動讓外界懷疑她是否想換個風格？（翻攝自X）

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