《全知讀者視角》鼻荊、魚龍全新亮相 網讚：超高還原度

《全知讀者視角》安孝燮（上）、李敏鎬角色海報。（采昌提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國大片《全知讀者視角》釋出「前導預告#2」和7大角色海報，首度曝光由童星權恩成飾演的「李吉永」、詭譎神秘的鬼怪「鼻荊」，以及震撼登場的怪物「魚龍」等角色造型，網友大讚超高還原度，引發粉絲瘋狂討論。

《全知讀者視角》最新曝光的角色海報中，由安孝燮飾演的主角「金獨子」以犀利眼神與臉上傷痕，配上緊閉的雙脣，搭配「我是唯一知道這個世界結局的人」台詞，體現出陷入孤獨和緊張感的人物內心世界；李敏鎬飾演的「劉眾赫」則撐著劍、以銳利眼神提問，「為什麼世界會變成這樣呢？」引發觀眾對角色命運的無限好奇。

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《全知讀者視角》怪物「魚龍」透過前導預告首度亮相。（采昌提供）

蔡秀彬則飾演與獨子同為上班族的「劉尚雅」，也掩飾不住驚慌失措的表情大呼：「在這裡，每天都要這樣打架嗎？」申承浩飾演的「李賢誠」，雖然好奇地對獨子說：「你怎麼會知道那麼多事情呢？」後來也逐漸對獨子展現信賴，成為獨子一行人的可靠戰力支援。

NANA飾演為正義而戰的「鄭熙媛」，以一句「還剩一隻怪物，那傢伙自己都不想當人了」震撼登場，強烈眼神也似乎埋藏不為人知的過去。至於BLACKPINK成員Jisoo飾演視劉眾赫為師的高中生「李智慧」，一針見血地指出：「這個世界，只有強者才能生存。」

安孝燮在預告中從大橋被拋下。（采昌提供）

最後則是首度曝光的新角色形象，由童星權恩成飾演的少年「李吉永」，擁有與昆蟲溝通的能力，純真無畏地高喊：「我也想跟那些怪物戰鬥！」展現讓人驚喜的存在感與活躍度，令人眼睛一亮。

預告一開始，原本只是平凡上班族的「金獨子」，在下班途中搭乘地鐵，赫然發現自己熟悉的小說世界竟然成真，現實瞬間崩塌，可怕的鬼怪「鼻荊」現身，向乘客宣告第一項主線任務：「請殺死一個以上的生命體」，讓地鐵車廂頓時陷入瘋狂。

此外，巨型怪物「魚龍」躍出水面、張口撲來，場面張力爆棚、視覺震撼直逼好萊塢超級大片等級，隨著更多角色陸續現身，緊湊剪輯與精緻特效讓人目不轉睛，引發網友熱烈迴響；《全知讀者視角》將在今年7月在台上映。

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