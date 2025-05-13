晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《全知讀者視角》鼻荊、魚龍全新亮相 網讚：超高還原度

《全知讀者視角》安孝燮（上）、李敏鎬角色海報。（采昌提供）《全知讀者視角》安孝燮（上）、李敏鎬角色海報。（采昌提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國大片《全知讀者視角》釋出「前導預告#2」和7大角色海報，首度曝光由童星權恩成飾演的「李吉永」、詭譎神秘的鬼怪「鼻荊」，以及震撼登場的怪物「魚龍」等角色造型，網友大讚超高還原度，引發粉絲瘋狂討論。

《全知讀者視角》最新曝光的角色海報中，由安孝燮飾演的主角「金獨子」以犀利眼神與臉上傷痕，配上緊閉的雙脣，搭配「我是唯一知道這個世界結局的人」台詞，體現出陷入孤獨和緊張感的人物內心世界；李敏鎬飾演的「劉眾赫」則撐著劍、以銳利眼神提問，「為什麼世界會變成這樣呢？」引發觀眾對角色命運的無限好奇。

《全知讀者視角》怪物「魚龍」透過前導預告首度亮相。（采昌提供）《全知讀者視角》怪物「魚龍」透過前導預告首度亮相。（采昌提供）

蔡秀彬則飾演與獨子同為上班族的「劉尚雅」，也掩飾不住驚慌失措的表情大呼：「在這裡，每天都要這樣打架嗎？」申承浩飾演的「李賢誠」，雖然好奇地對獨子說：「你怎麼會知道那麼多事情呢？」後來也逐漸對獨子展現信賴，成為獨子一行人的可靠戰力支援。

NANA飾演為正義而戰的「鄭熙媛」，以一句「還剩一隻怪物，那傢伙自己都不想當人了」震撼登場，強烈眼神也似乎埋藏不為人知的過去。至於BLACKPINK成員Jisoo飾演視劉眾赫為師的高中生「李智慧」，一針見血地指出：「這個世界，只有強者才能生存。」

安孝燮在預告中從大橋被拋下。（采昌提供）安孝燮在預告中從大橋被拋下。（采昌提供）

最後則是首度曝光的新角色形象，由童星權恩成飾演的少年「李吉永」，擁有與昆蟲溝通的能力，純真無畏地高喊：「我也想跟那些怪物戰鬥！」展現讓人驚喜的存在感與活躍度，令人眼睛一亮。

預告一開始，原本只是平凡上班族的「金獨子」，在下班途中搭乘地鐵，赫然發現自己熟悉的小說世界竟然成真，現實瞬間崩塌，可怕的鬼怪「鼻荊」現身，向乘客宣告第一項主線任務：「請殺死一個以上的生命體」，讓地鐵車廂頓時陷入瘋狂。

此外，巨型怪物「魚龍」躍出水面、張口撲來，場面張力爆棚、視覺震撼直逼好萊塢超級大片等級，隨著更多角色陸續現身，緊湊剪輯與精緻特效讓人目不轉睛，引發網友熱烈迴響；《全知讀者視角》將在今年7月在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中