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娛樂 音樂

老闆捲款落跑！吳雨璇被劈腿狂遇海王 新歡曝光是玖壹壹師弟

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹歌手吳雨璇推出新歌《笑詼》，她以自己的人生經歷為題材，曾為了追逐星夢跟爸爸吵架離家出走，工作上遇到公司老闆捲款潛逃、男友劈腿用簡訊分手，後來的曖昧對象同時與多位女子交往，感情經歷非常不順。

吳雨璇（右）推出新歌，許仁杰跨刀演出MV。（就是咖工作室提供）吳雨璇（右）推出新歌，許仁杰跨刀演出MV。（就是咖工作室提供）

吳雨璇透露，之前意外與兒時同伴聯繫，誤以為彼此有好感，沒想到對方竟是「海王」，同時與多名女性曖昧。回想過往慘事，她苦笑稱：「真的是很悲慘的幾個月，所有的事情同時發生，超慘的，當時以為找到真愛，但沒想到是個笑話。」也成了新歌創作靈感。

歐吉虎是玖壹壹的師弟。（資料照，記者陳奕全攝）歐吉虎是玖壹壹的師弟。（資料照，記者陳奕全攝）

許仁杰跨刀擔任《笑詼》的MV男主角，拍攝時許仁杰非常細心，不時關心、指導吳雨璇，讓她受益良多。

而吳雨璇現在也有男友，就是玖壹壹師弟歐吉虎，還是她的新歌製作人，她甜蜜表示：「一定要睜大眼睛好好的選擇，不要覺得眼前的人就是全世界，世界還很大，一定有合適的人。」

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