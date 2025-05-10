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林襄瘦到大腸現形？醫師解答真相 本人急出面報平安

林襄多次因為「過瘦」引起討論。（翻攝自IG）林襄多次因為「過瘦」引起討論。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊女神林襄憑藉甜美臉蛋及魔鬼身材獲得高人氣，不過因為時常工作繁忙，讓她體重不斷下降，甚至曾經爆瘦到38公斤。近日又有網友發現，林襄似乎又瘦了不少，甚至「看見大腸的形狀」，讓她本人急忙出面報平安。

一名網友在社群平台Threads上傳影片，表示「林襄瘦到簡直看得到大腸的形狀了，拜託多吃點飯好嗎？」畫面中可見，林襄面帶笑容隨著音樂扭腰擺臀，但纖細的小蠻腰卻瘦到見骨。影片曝光後，立即引起網友討論，許多人留言關心，「真的每次看到都會怕她哪天忽然暈倒」、「真的喜歡襄多吃一點，太瘦了」。

針對外界擔憂自身健康，林襄也親自在文章底下回覆，「米納桑～～～不用擔心，我很健康！」安撫粉絲心情。至於所謂「大腸現形」的說法，醫師陳威智也現身解釋，「大腸大部分是位於後腹腔，比較不會往前擠壓到腹壁，即使很瘦的人也會有腹肌擋住，加上腸子的壁其實很軟很薄一壓就扁，所以要是真的看到腸子的形狀，可能裡面充斥著滿滿的大便」。

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