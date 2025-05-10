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白家綺樂當「超人媽媽」 吳東諺求生慾強「儀式感滿滿」

白家綺（後排右）母親節將與家人團聚慶祝。（民視提供）白家綺（後排右）母親節將與家人團聚慶祝。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕白家綺上月歡慶完41歲生日，她不僅外貌凍齡，身材也依舊窈窕緊實，讓人看不出來她已是四寶媽。對於即將迎來的母親節，白家綺分享將和白媽媽、嫂嫂、姊姊葉家妤，四位媽媽一起團聚過節，溫馨氣氛滿滿，她笑說：「對我來說，最好的母親節禮物就是陪伴。」

白家綺外貌凍齡、身材窈窕緊實，讓人看不出來已是四寶媽。（民視提供）白家綺外貌凍齡、身材窈窕緊實，讓人看不出來已是四寶媽。（民視提供）

被問到老公吳東諺準備什麼禮物，白家綺分享，每年母親節都會收到花，這樣已幸福滿滿。吳東諺表示，因為老婆生日跟母親節很近，所以每年3月開始就要多存一點私房錢，尤其台灣節日特別多，每次都要多想一下怎樣才有儀式感。

白家綺長年活躍於戲劇、主持節目，一邊打拼事業，一邊照顧四個孩子，儼然是超人媽媽，她坦言，這樣的生活節奏讓她更重視一家人的健康管理，尤其自從主持醫療節目《醫學大聯盟》後，接觸到許多實用的保健資訊，也因此開始注重全家人每日鈣質的補充，透露從懷第一胎開始，媽媽就不斷叮嚀：「生一個孩子掉一顆牙。」讓她意識到每一胎都要均衡攝取營養、聰明補鈣。為了讓補鈣成為日常，她巧把鈣質融入家中餐點：「早餐我會搭配豆漿一起喝，晚餐就直接加在咖哩飯或義大利麵裡，孩子和老公都吃得很開心。」

儘管生活忙碌，白家綺始終笑容滿面、充滿能量，她說：「家人的健康是我最大的動力，我才能更安心地追夢，也更有餘裕享受身為母親的幸福時光。」這個母親節，白家綺用最真實的日常，詮釋了現代媽媽的堅韌與溫柔。

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