花20年走出喪女痛！白冰冰喊話S媽「不要孤獨」 霸氣出手挺具俊曄

白冰冰提及愛女白曉燕總會悲傷流淚。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星大S於今年2月2日病逝，一家人都身陷悲傷情緒，「S媽」黃春梅走不出喪女之痛，如今母親節將至，昨小S與蔡康永發起思念大S活動，眾星紛紛響應，而花了20年才慢慢走出喪女之痛的白冰冰今（10）日也在臉書上吐露心聲、緬懷大S。

白冰冰感嘆，母親節對於自己和所有失去孩子的母親們都是一個很沉重的節日，提到今天這篇文章是為S媽寫的，看著大小S初出道，古靈精怪、反應靈敏、有別於當時的明星風範，看這兩顆閃亮的星昇起，一位專攻戲劇，另一位主持節目獲得肯定，「看著大S一路走來，從青澀少女蛻變成大明星，她勇敢追愛，成為母親，她雖然偶爾叛逆，但是很孝順，願意為家庭付出，這些點滴，都凝聚成大S媽心中最珍貴的寶藏。大S所經歷的風風雨雨，也讓您備感心疼！無論外界如何紛擾，您始終是她最可靠的後盾，是她永遠的港灣。」

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白冰冰為大S的遭遇心痛，但已無力回天，堅強的媽媽現在正崩潰著，「我們能支持你的就是像當年大家告訴我的話一樣『不要孤獨，你還有孝順的小S及孫女們，我們大家也會一直都在』，白髮送黑髮人何其痛苦，你可能還要哭好久～好久～，請保重你的眼睛，盡量想辦法讓自己入睡。」

她也不忘喊話具俊曄，等他心情平復之後，若不嫌棄也歡迎到我主持的節目來繼續發光發熱，「畢竟如果住在台灣也是需要工作的，我們一直都在！」

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