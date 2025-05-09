金秀賢搞上國二金賽綸、派殺手砍爆料者？公司發聲明喊太荒謬

金秀賢、金賽綸的風波至今還未止息，且爆料內容越來越誇張。（達志影像）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢、金賽綸的戀情更加撲朔迷離，金賽綸家屬在7日委託橫豎研究所，公開金賽綸過世前一個月的音檔，直指金賽綸在國二時就與金秀賢發生關係，金秀賢方甚至派出兩名殺手要滅證。金秀賢經紀公司忍無可忍，今天（9日）發聲明稱都是子虛無有。

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金賽綸家屬在7日再度委任律師、《橫豎》主播金世毅開記者會，爆料內容十分勁爆，包括金秀賢與國二的金賽綸發生性關係，金秀賢經紀公司GOLDMEDALIST還想以40億韓元（約台幣86萬24元）收買持有音檔的爆料者，之後還派出兩名殺手赴美要殺了他，爆料者還因此被砍傷。

GOLDMEDALIST今天發表聲明，稱上述說法都是荒謬的無稽之談，就一般人的常識來看也難以接受，更直言錄音檔是偽造，追加控告橫豎研究所和金賽綸家屬涉及誹謗，及違反跟蹤犯罪處罰法。

至於爆料者妻子感謝元斌妻子帶給金賽綸家屬安慰一事，元斌公司罕見發聲，根本不知道為什麼爆料者和妻子要感謝元斌，元斌除了悼念死者之外，與其他事情都沒有關係。

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