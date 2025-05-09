晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭煌奇越開越大台...老司機載到進香團竟是「他們」

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王蕭煌奇地獄梗玩不膩，他拍攝新歌《你攏無咧看》MV，繼上張專輯飾演計程車運將後再次體會人生百味，這次化身為「遊覽車司機」開車上路。

蕭煌奇扮演遊覽車司機。（華納音樂提供）蕭煌奇扮演遊覽車司機。（華納音樂提供）

蕭煌奇的新歌歌名看似開地獄梗大招，實則是希望大家在判斷是非與對錯之前，別忘了先觀察再定論。歌王以⼀個觀察者的⾓度，冷眼道出警世的社會現象，並由作詞人武雄填詞，他們合作⾄今邁⼊第20年，合寫過30⾸歌曲，是非常難得的緣分。

相關新聞：沒看錯！蕭煌奇騎機車載金鐘得主琳誼上路 大讚她開朗溫暖

蕭煌奇藉由這首歌，提醒大家能在現今的網路世界及AI興起的時代，能懂得用智慧分辨⽣活中愈來越多錯綜複雜的假象，「凡事千萬睜大眼睛看清楚。」

首次扮演遊覽車司機的蕭煌奇，笑稱這回的「司機夢」更完整了，目前已是累積了大、小客車駕駛經驗的「老手」。

蕭煌奇「開」遊覽車，男團FEniX扮演少年進香團。（華納音樂提供）蕭煌奇「開」遊覽車，男團FEniX扮演少年進香團。（華納音樂提供）

有趣的是，偶像團體FEniX毛遂自薦，跨刀演出師兄的新歌MV，他們扮演來自「鳳凰宮」的少年進香團，跟著媽祖一同搭車準備出巡。FEniX也興奮表示：「沒想到可以搭上煌奇老師開的車，很榮幸可以擔任老師的乘客！」

蕭煌奇正在籌備台語專輯，預計暑假就要發片，5月31日將帶著「朋友你現在好嗎?」巡演重返北流開唱。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中