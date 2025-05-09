蕭煌奇越開越大台...老司機載到進香團竟是「他們」

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王蕭煌奇地獄梗玩不膩，他拍攝新歌《你攏無咧看》MV，繼上張專輯飾演計程車運將後再次體會人生百味，這次化身為「遊覽車司機」開車上路。

蕭煌奇扮演遊覽車司機。（華納音樂提供）

蕭煌奇的新歌歌名看似開地獄梗大招，實則是希望大家在判斷是非與對錯之前，別忘了先觀察再定論。歌王以⼀個觀察者的⾓度，冷眼道出警世的社會現象，並由作詞人武雄填詞，他們合作⾄今邁⼊第20年，合寫過30⾸歌曲，是非常難得的緣分。

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蕭煌奇藉由這首歌，提醒大家能在現今的網路世界及AI興起的時代，能懂得用智慧分辨⽣活中愈來越多錯綜複雜的假象，「凡事千萬睜大眼睛看清楚。」

首次扮演遊覽車司機的蕭煌奇，笑稱這回的「司機夢」更完整了，目前已是累積了大、小客車駕駛經驗的「老手」。

蕭煌奇「開」遊覽車，男團FEniX扮演少年進香團。（華納音樂提供）

有趣的是，偶像團體FEniX毛遂自薦，跨刀演出師兄的新歌MV，他們扮演來自「鳳凰宮」的少年進香團，跟著媽祖一同搭車準備出巡。FEniX也興奮表示：「沒想到可以搭上煌奇老師開的車，很榮幸可以擔任老師的乘客！」

蕭煌奇正在籌備台語專輯，預計暑假就要發片，5月31日將帶著「朋友你現在好嗎?」巡演重返北流開唱。

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