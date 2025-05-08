沒看錯！蕭煌奇騎機車載金鐘得主琳誼上路 大讚她開朗溫暖

蕭煌奇（左）在MV中騎機車載著琳誼去逛街。（相映音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕多次贏得金曲歌王的蕭煌奇，最近助陣金鐘得主琳誼合唱新歌《帶你去逛街》，特別的是，拍MV時蕭煌奇竟然完成不可能的任務，親自騎機車載琳誼「上路」。

過去蕭煌奇常幽默拿自己開玩笑，許多「地獄梗」都讓網友笑翻，許多網友開玩笑說想坐他開的車，這次琳誼則真的和蕭煌奇一起坐上WeMo共享機車，而且還「騎上路」。

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蕭煌奇（右）在MV中要騎機車載琳誼逛街。（相映音樂提供）

原來拍MV時，劇組把機車固定在機關上，再由汽車在前方引導前進，兩人戴上安全帽用最安全的方式完成這個不可能的任務。琳誼興奮大喊：「非常酷！」

蕭煌奇玩得不亦樂乎，打趣說：「騎車很好玩，解鎖交通工具，下次要挑戰開飛機。」琳誼立刻接說「那開飛機也要載我。」

琳誼（中）新歌MV邀請到蕭煌奇（左）和美麗本人（右）助陣。（相映音樂提供）

《帶你去逛街》MV中，琳誼和蕭煌奇吃了很多美食和冰品，《夜市王》的美麗本人也客串各個小吃攤的老闆。蕭煌奇大讚琳誼是一個非常開朗溫暖的女孩，鼓勵她未來有更多好的創作。MV將在今（8日）晚7點在YouTube頻道上架。另外琳誼6月15日將在「SUB」Live House舉辦「名偵探琳誼 My Ring World」新專輯演唱會，門票5月16日中午12點在iNDIEVOX售票系統開賣。

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