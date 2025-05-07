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娛樂 最新消息

2025南寮漁港風神音樂祭來了 美秀集團、告五人都來這

〔記者洪美秀／新竹報導〕聽團仔注意！2025南寮漁港風神音樂祭即將來臨，由新竹市竹塹青年舉辦的風神音樂祭，今年邀請美秀集團、告五人、怕胖團、KIRE、hue、回聲、溫蒂漫步、血肉果汁機、溫室雜草、粗大Band及庸俗救星、賴皮 MR. SKIN、福夢、無妄合作社等樂團來新竹，為迎接今年風神音樂祭，竹塹青年也展開南寮海邊百人淨灘活動，期透過淨灘，讓新竹的海岸線更美麗，也讓各地來的聽眾，一起在南寮海邊，邊享受海風邊聽音樂。

聽團仔注意！2025南寮漁港風神音樂祭來了，美秀集團、告五人都來這，主辦的竹塹青年也發起淨灘送門票活動，吸引上百人參與淨灘活動。（竹塹青年提供）聽團仔注意！2025南寮漁港風神音樂祭來了，美秀集團、告五人都來這，主辦的竹塹青年也發起淨灘送門票活動，吸引上百人參與淨灘活動。（竹塹青年提供）

竹塹青年及風神音樂祭主辦人孫宗孝說，今年風神音樂祭2.0，以「瘋神再臨」為主，且企劃666壯士，來淨灘送門票的活動，吸引破百名北中南的青年學子來新竹南寮漁港淨灘，這些年輕人多是喜歡聽團的音樂迷，看到今年風神音樂祭樂團陣容都很心動，也順利清出9公噸的垃圾，包括漁網及輪胎和各類垃圾，但能拿到音樂祭門票，都覺很有意義。

聽團仔注意！2025南寮漁港風神音樂祭來了，美秀集團、告五人都來這，主辦的竹塹青年也發起淨灘送門票活動，吸引上百人參與淨灘活動，也清出上百袋的垃圾。（竹塹青年提供）聽團仔注意！2025南寮漁港風神音樂祭來了，美秀集團、告五人都來這，主辦的竹塹青年也發起淨灘送門票活動，吸引上百人參與淨灘活動，也清出上百袋的垃圾。（竹塹青年提供）

孫宗孝說，今年的風神音樂祭售票場次是6月28日及6月29日，地點在新竹南寮漁港，今年的樂團陣容相當精采，幾乎是聽團人最喜愛的樂團，今年竹塹青年也號召志工參與，更推出The Beautiful Plan-美麗的海岸線企劃，期透過南寮漁港南堤的淨灘活動，讓台灣的海岸線美麗呈現，且是連續24個月，在24個不同的地點沿著台灣美麗的海岸線，每個月持續淨灘及美化環境，也透過淨灘活動，傳承ESG環境永續理念。

孫宗孝說，從2022年9月10日淨灘到今年5月，已號召動員破千名青年志工跟企業及社會團體在不同的海邊撿了近9公噸的垃圾，未來也會持續淨灘，讓台灣的海岸線持續美麗。

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