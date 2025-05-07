孟耿如《與惡2》關鍵角色曝光！劇組難「一刀切」原因全揭露

〔記者蕭方綺／台北報導〕周渝民、薛仕凌、楊貴媚等人主演的《我們與惡的距離2》將於6月7日首播，今舉行試片，先前因孟耿如客串演出，遭網友大舉喊話拒看，劇組才宣布「後來刪減，僅留下必要戲分」，稍微平息眾怒，然而這樣「必要戲分」原因隨著今天試片也曝光，因孟耿如戲裡詮釋男主角周渝民的妻子，職業還是少年保護官，第一集的回憶戲份頗重，雖然僅是客串卻是關鍵角色之一，牽一髮動全身，確實刪不掉。

孟耿如在《我們與惡的距離2》預告片曾露面。（翻攝自YouTube）



今日試片及聯訪陣容浩大，主創的製作人林昱伶、編劇呂蒔媛、導演林君陽及演員周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、于子育、劉子銓、白潤音、張軒睿等8位演員出席。

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先前劇組針對孟耿如風波曾發出聲明：「孟耿如在當初的選角是以自身原生家庭的生命經驗，在兩輪試戲與面談後入選。」孟耿如去年初到嘉義拍攝《與惡2》，但戲分殺青後，黃子佼的metoo案有了進一步發現，檢警在偵辦黃子佼妨害性自主案的過程中，在其個人硬碟中發現了上百部色情影像，其中有許多為兒童色情，購買自有臺灣N號房之稱的偷拍論壇與非法色情影片交易平台「創意私房」，而且黃為高級會員，衍生到更嚴重的事證和訴訟。

而孟耿如其實一開始收獲不少同情，之後因她敘述黃子佼是「犯錯」而非「犯罪」，且遭疑為復出鋪路遭到強烈攻擊，最後她宣布全面退出社群。《與惡2》劇組也砲轟她，指出「她後續的回應與處理方式，確實辜負社會對她的信任與善意，這是我們必須承擔的後果」。

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