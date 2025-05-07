大家被司機騙了？Makiyo揭「判決書」怒轟：他不是老實人

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Makiyo近日登上Podcast節目《薔薔栗膠》，重提當年的「醉毆計程車司機」事件，直指當年對方根本沒有昏迷，甚至還在跟她求償的同時，出國旅遊和募款，引起家屬不滿喊告。對此，Makiyo今（7日）在社群再度痛轟，「司機不是老實人，大家都被騙了！」

Makiyo重提「醉毆計程車司機」事件引起風波。（資料照）

Makiyo今天在臉書轉發一篇部落格貼文表示，「這篇講述的更詳細，事發經過，看完超氣，司機不是老實人，大家都被騙了。」

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文章內容提及，Makiyo毆打司機事件二審判決後，她與友寄隆輝的官司告一段落。然而，林姓司機夫妻以詐欺手段，利用媒體釋放不實訊息構陷她與好友，導致社會阻撓他們接受司法公平審判的權利，司機藉此獲取社會同情心，詐取高達293萬餘元之捐款及Ma幫300萬元賠償。

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這起事件案發多年，因為Makiyo登上節目再次受社會關注，家屬對於她稱，司機當時沒昏迷，感到不滿並在聲明中反擊，「被毆後林先生即送台北醫學院附設醫院，昏迷指數為3，此有該醫院病歷可供查明。」此言卻被抓包和當年的判決書有所出入，判決書明確寫道，司機昏迷指數14（滿分15分代表正常，最低3分為完全昏迷），「可認定被害人（司機）受攻擊後，於救護車上及急診時意識狀態是清楚的。」

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