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娛樂 最新消息

孫協志結婚1年認有壓力！曝與夏宇童「做人進度」：女性都很辛苦

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志接下東森超視《明星算算鍋》主持棒，今（22）日出席開播記者會，5566隊友王仁甫友情相挺，與命理專家詹惟中、溫蒂、尹森、Iris一同現身。而去年3月剛與小11歲的夏宇童結婚，被問及做人進度，他也鬆口回應了。

東森超視《明星算算鍋》開播記者會；詹惟中（左起）、孫協志、王仁甫。（記者陳奕全攝）東森超視《明星算算鍋》開播記者會；詹惟中（左起）、孫協志、王仁甫。（記者陳奕全攝）

48歲孫協志自認年紀到了，看到王仁甫與許孟哲家族成員陸續增加，不免還是有些壓力，一旁王仁甫不忘笑虧，「會不會我的小孩生了，你可能都還沒生」。孫協志表示夫妻倆有經過討論，目前一切順其自然，傾向自然受孕，沒有嘗試人工受孕，「所有女性都很辛苦，在要當媽媽的過程都很偉大」。而之前童協大婚時，孫協志曾說會邀請嬤嬤參加婚宴，但當天是由阿姨代表參加，他今被問及是否有帶著夏宇童見過媽媽，孫協志低調未回應。

孫協志去年3月剛與小11歲的夏宇童結婚，被問及做人進度，鬆口回應。（記者陳奕全攝）孫協志去年3月剛與小11歲的夏宇童結婚，被問及做人進度，鬆口回應。（記者陳奕全攝）

而這次接下命理節目，他也分享算命經驗，曾被斷言7歲前不要碰水，「後來工作有太多跟水相關的了，像是外景會一禮拜到兩趟水上樂園，但因為我不擅水性，常常要拜託仁甫、少偉來救我」。

東森超視《明星算算鍋》開播記者會；孫協志（左）、王仁甫。（記者陳奕全攝）東森超視《明星算算鍋》開播記者會；孫協志（左）、王仁甫。（記者陳奕全攝）

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