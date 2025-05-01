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娛樂 最新消息

Makiyo重提「醉毆司機」槓上家屬！判決書還原事件真相

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Makiyo近日登上Podcast節目薔栗膠》，重提當年鬧得沸沸揚揚的「醉毆計程車司機」事件，直指當年對方根本沒有昏迷，甚至還在跟她求償的同時出國旅遊和募款，引起家屬不滿喊告。然而，當年的判決書顯示，被害者林男昏迷指數14，意識尚屬清楚。

Makiyo上節目重提「醉毆計程車司機」事件。（資料照）Makiyo上節目重提「醉毆計程車司機」事件。（資料照）

這起事件案發多年，因為Makiyo登上節目再次受社會關注，當年的判決書也重新被提起，從中可知，當年Makiyo因為司機以安全為由拒絕加速開車，在下車前阻擋朋友付款，此舉引起司機誤認她欲動手攻擊，因而先出手推了Makiyo肩膀，雙方衝突就此爆發，Makiyo時任男友（友寄隆輝）發現爭執，便毆打司機，對方倒下後，接續用腳踹、踏和踩頭部。值得一提的是，Makiyo並非主要動手者，但她多次把腳踢向倒地的司機，數度被友人阻擋拉開。

事件回顧：Makiyo醉毆司機爆「沒昏迷還出國玩」 家屬喊告：只有湘瑩關心

輿論熱議「司機是否有昏迷？」判決書顯示，司機昏迷指數14（滿分15分代表正常，最低3分為完全昏迷），明確寫道「可認定被害人（司機）受攻擊後，於救護車上及急診時意識狀態是清楚的。」

至於司機的傷勢，從判決書可見，有頭部外傷併頭皮擦傷、蜘蛛網膜下腔出血、硬腦膜下腔出血與腦震盪、左胸腔部骨膜斷裂及胸部挫傷等傷害，但並無出現毀敗或嚴重減損視能、聽能、語能、味能或嗅能，亦無毀敗或嚴重減損一肢以上機能，或存有何於身體、健康有重大不治或難治之傷害。

因此無證據顯示，被告兩人有特意要致重傷的犯意，法院最後研判是偶發性打鬥，Makiyo​判處有期徒刑10個月，緩刑3年，並需接受保護管束。此外，兩人與被害人達成民事和解，Makiyo支付新台幣200萬元，友寄隆輝支付100萬元，共計300萬元。 ​

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