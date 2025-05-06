《康熙》男神黃正杰驟逝！田亞霍參加告別式強忍悲慟發聲

范范（左）、郭家瑋力挺田亞霍。（猫少娛樂工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕田亞霍慶祝三十而立，日前舉辦生日音樂會，提到好友黃正杰前陣子病逝，讓他大受打擊，感慨說：「其實一直都是簡簡單單，尤其最近的事情，讓我更加覺得，只要身邊的人、重視的人都能平安健康就好，身體健康比什麼都重要。」

田亞霍與《康熙》男神黃正杰認識超過10年，他悲慟參加好友告別式，也按照原定計劃，強打精神舉辦生日音樂會。

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田亞霍舉辦生日音樂會，小賴擔任嘉賓。（猫少娛樂工作室提供）

田亞霍力邀「五堅情」的小賴以及郭家瑋、「范范」范庭瑜擔任嘉賓，見到歌迷反應熱烈，滿足地說：「嘉賓真的請對了，粉絲開心我就開心。」

田亞霍舉辦音樂會開唱，卻脫口可能會是最後一次，坦言連續兩年音樂會都是虧本舉行，「還因此常跟老婆有小磨擦，是有認真考慮之後不辦了。」

沒想到田亞霍話才說完，滿場粉絲哀號遍野，就連主持人董仔、阿哲都出面阻止，請他再好好考慮。

音樂會上，田亞霍的老婆及兩個兒子也都到場，他許下生日願望，希望親朋好友都能平安健康，不忘補充：「兒子的話，平常表現乖一點，不要吵架打架，就是（給我）最好的禮物了。」

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