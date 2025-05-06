「這就是電影該有的樣子！」阿湯哥《不可能的任務：最終清算》狂奔攻佔IMAX

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影迷熟悉的畫面又來了！好萊塢動作天王「阿湯哥」湯姆克魯斯於他的招招牌系列最新作《不可能的任務：最終清算》再度狂奔，並由系列導演克里斯多夫麥奎里第四度執導，結合IMAX規格拍攝與高強度實景動作，再次挑戰觀眾的感官極限，讓阿湯哥也忍不住直呼：「這就是電影該有的樣子！」

湯姆克魯斯希望《不可能的任務：最終清算》能讓觀眾感受難以忘懷的真實觀影體驗。（UIP提供）

該片日前釋出的兩支全新幕後花絮影片，再度展現《不可能的任務》系列對極致觀影體驗的堅持與承諾，從拍攝技術到動作執行，皆力求在大銀幕上打造前所未有的震撼視覺。首支花絮由導演麥奎里與阿湯哥親自出鏡，分享系列背後的創作理念。他們認為，《不可能的任務》的核心精神就是「帶觀眾前往從未去過、也許永遠也無法親臨的地方」。

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電影採用IMAX規格實景拍攝，無論是驚險場面、壯闊風景，還是演員臉部表情的細膩特寫，都能透過大銀幕細膩呈現。阿湯哥表示，這正是他身為電影人努力追求的目標：「觀眾能完全投入其中，感受那份難以忘懷的真實觀影體驗。」

湯姆克魯斯於《不可能的任務：最終清算》再次玩命演出。（UIP提供）

另一支花絮則紀錄影迷最熟悉的系列經典場面──阿湯哥奔跑的瞬間。這次劇組封鎖英國倫敦地標「西敏橋」，由阿湯哥再度親自上陣，全速狂奔完成動作橋段。導演與團隊提前規劃跑線與鏡位，現場更動員大批人員協調，才能精準捕捉這段極具張力的奔跑畫面。多年來，「阿湯哥奔跑」已成為《不可能的任務》的招牌標誌之一，每一次都讓觀眾熱血沸騰。

《不可能的任務：最終清算》延續系列核心班底，由湯姆克魯斯飾演的伊森韓特再度出任務，攜手海莉艾特沃、賽門佩吉、文雷姆斯、龐克萊門捷夫等熟面孔對抗全球危機，並加入伊塞莫瑞、亨利科澤尼、漢娜衛丁漢、尼克奧佛曼等新生代與實力派卡司，共同展開這場關乎人類命運的終極行動。電影將於5月17日在台上映。

《不可能的任務：最終清算》IMAX篇花絮：

《不可能的任務：最終清算》狂奔篇花絮：

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