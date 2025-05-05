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兒子喝完手搖飲驚見「無痕掛勾」 顏永烈曝店家處理方式傻眼

顏永烈兒子喝手搖飲喝到無痕掛勾。（翻攝自臉書）顏永烈兒子喝手搖飲喝到無痕掛勾。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星顏永烈曾主持過節目《食尚玩家》打開知名度，現為《鬧著玩》主持人深受觀眾喜愛，日經常在社群分享生活的他，昨（4）發文透露，兒子在喝完某牌手搖飲後，竟在杯底發現一個掛勾，讓他直呼「差點理智線斷掉」。

顏永烈發文表示，自己身為公眾人物，時刻注意要謹言慎行，「別自己一句主觀的話，而傷害了店家努力的心血。但今晚看到兒子手上那杯喝完的手搖飲，差點理智線斷掉…」，表示兒子喝完飲料後竟發現杯底有「無痕掛勾」，所幸孩子目前並無明顯不適狀況，「只是一直說著好噁心」。

顏永烈也在第一時間向店家反映此事，對方雖然表達歉意，並承諾提供免費飲品作為補償，但他認為，店家應優先關心孩子狀況，而不是先以一句「你來店裡我再送你一杯」這樣的處理方式。他表示，相信這次不愉快的消費經驗只是個案，希望店家未來能夠改善，避免同樣的情況發生在其他人身上，「我相信台灣的食安沒這麼脆弱的」。

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