陳奕迅東京開唱遇4.1級搖晃 被問地震預言全說了

陳奕迅東京開唱。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅上週六首度在日本東京舉行個人演唱會，選在橫濱頂級演出場館K-Arena演出，一直傳出今年日本會有地震災難，演唱會後隔天早上更發生4.1級地震，問到有沒有擔心過？Eason笑言，「我一點也沒感覺到震動，就像我的演唱會Fear and Dream主題一樣啦，不要過份over thinking，未發生，別當真！所以從來沒有擔心過。」反而看到新聞報導日本流行百日咳，「所以我今次來到東京也很少外出，小心保護自己，免得演響演出，完成演出後便放下心頭大石，今天終於可以和家人外出吃拉麵！」

陳奕迅東京開唱。（環球提供）

Eason為首次日本演出，於安可歌曲部份，特別規劃「東瀛情懷歌單」：重新詮釋玉置浩二經典《Mr. Lonely X 愈想愈無謂》的雙語版本，更驚喜獻唱1995年於日本錄製的出道代表作《遊離份子》，他在舞台上分享：「這首歌與日本關係很深，當年華星唱片特邀請作曲家 浦田博信為新秀冠軍作曲，所以我有幸唱到他的作品，歌曲更是由Chage & Aska的編曲家為我編曲，我人生第一次到日本，第一次於東京目黑區錄音、六本木拍攝MV，MV是郭啟華執導及親自拍攝，第一次吃到日本壽司也是這一年，郭啟華還笑我，『你第一次吃壽司？』非常多美好回憶。」

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陳奕迅首度在東京開唱。（環球提供）

接著Eason選唱了玉置浩二的《Mr. Lonely X 愈想愈無謂》，又選了改編西村由紀江鋼琴曲的《傷信》演繹。來到富士山下，當然不能不唱《富士山下》，安可歌曲最後一首歌，觀眾不停要求，Eason也笑道：「來到日本怎樣可以不唱這首？」前奏一響，即引爆全場開心歡呼哄動。

西村由紀江來看陳奕迅演唱會。（環球提供）

歷經全球159場演出，Eason盛讚橫濱場館是「最佳音響聖殿」，讓他唱得非常之享受，西村由紀江自行購票進場支持，主辦得知後，馬上邀請她到後台跟Eason見面。兩人第一次見面非常開心，西村更向Eason表示，觀眾席上聽到他提自己名字三次，非常感動。

這次演唱會，有令Eason開心也有讓他傷懷的地方，為設計Fear And Dreams舞台服裝的日本設計師瀨尾英樹去年因病離世，作為巴黎傳奇品牌ALAIA首席弟子，瀨尾2019年起為他的巡演設計服裝，後來因病情惡化，一次都未能到演唱會現場親睹作品亮相。今年他演唱會希望可以換上新服裝，瀨尾太太特地再邀請丈夫生前的團隊，用瀨尾上次的設計的元素，為他訂製新的舞台服裝。Eason感動表示，「非常感謝瀨尾英樹先生對我的支持，他的太太今晚帶同自己及瀨尾的父母到場支持，並且帶著瀨尾的照片坐於席上觀看，她告訴我，瀨尾看到了！我們非常開心。」

瀨尾太太帶同自己及瀨尾的父母到場支持陳奕迅演唱會。（環球提供）

香港歌迷不停網上呼喚Eason「返香港啟德收官！」Eason則幽默回應：「晚點再說吧，我從來也不是那種第一時間更新手機型號的人，什麼時候換？哈哈，總會有一天換新型號的。」

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