晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳奕迅東京開唱遇4.1級搖晃 被問地震預言全說了

陳奕迅東京開唱。（環球提供）陳奕迅東京開唱。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅上週六首度在日本東京舉行個人演唱會，選在橫濱頂級演出場館K-Arena演出，一直傳出今年日本會有地震災難，演唱會後隔天早上更發生4.1級地震，問到有沒有擔心過？Eason笑言，「我一點也沒感覺到震動，就像我的演唱會Fear and Dream主題一樣啦，不要過份over thinking，未發生，別當真！所以從來沒有擔心過。」反而看到新聞報導日本流行百日咳，「所以我今次來到東京也很少外出，小心保護自己，免得演響演出，完成演出後便放下心頭大石，今天終於可以和家人外出吃拉麵！」

陳奕迅東京開唱。（環球提供）陳奕迅東京開唱。（環球提供）

Eason為首次日本演出，於安可歌曲部份，特別規劃「東瀛情懷歌單」：重新詮釋玉置浩二經典《Mr. Lonely X 愈想愈無謂》的雙語版本，更驚喜獻唱1995年於日本錄製的出道代表作《遊離份子》，他在舞台上分享：「這首歌與日本關係很深，當年華星唱片特邀請作曲家 浦田博信為新秀冠軍作曲，所以我有幸唱到他的作品，歌曲更是由Chage & Aska的編曲家為我編曲，我人生第一次到日本，第一次於東京目黑區錄音、六本木拍攝MV，MV是郭啟華執導及親自拍攝，第一次吃到日本壽司也是這一年，郭啟華還笑我，『你第一次吃壽司？』非常多美好回憶。」

陳奕迅首度在東京開唱。（環球提供）陳奕迅首度在東京開唱。（環球提供）

接著Eason選唱了玉置浩二的《Mr. Lonely X 愈想愈無謂》，又選了改編西村由紀江鋼琴曲的《傷信》演繹。來到富士山下，當然不能不唱《富士山下》，安可歌曲最後一首歌，觀眾不停要求，Eason也笑道：「來到日本怎樣可以不唱這首？」前奏一響，即引爆全場開心歡呼哄動。

西村由紀江來看陳奕迅演唱會。（環球提供）西村由紀江來看陳奕迅演唱會。（環球提供）

歷經全球159場演出，Eason盛讚橫濱場館是「最佳音響聖殿」，讓他唱得非常之享受，西村由紀江自行購票進場支持，主辦得知後，馬上邀請她到後台跟Eason見面。兩人第一次見面非常開心，西村更向Eason表示，觀眾席上聽到他提自己名字三次，非常感動。

這次演唱會，有令Eason開心也有讓他傷懷的地方，為設計Fear And Dreams舞台服裝的日本設計師瀨尾英樹去年因病離世，作為巴黎傳奇品牌ALAIA首席弟子，瀨尾2019年起為他的巡演設計服裝，後來因病情惡化，一次都未能到演唱會現場親睹作品亮相。今年他演唱會希望可以換上新服裝，瀨尾太太特地再邀請丈夫生前的團隊，用瀨尾上次的設計的元素，為他訂製新的舞台服裝。Eason感動表示，「非常感謝瀨尾英樹先生對我的支持，他的太太今晚帶同自己及瀨尾的父母到場支持，並且帶著瀨尾的照片坐於席上觀看，她告訴我，瀨尾看到了！我們非常開心。」

瀨尾太太帶同自己及瀨尾的父母到場支持陳奕迅演唱會。（環球提供）瀨尾太太帶同自己及瀨尾的父母到場支持陳奕迅演唱會。（環球提供）

香港歌迷不停網上呼喚Eason「返香港啟德收官！」Eason則幽默回應：「晚點再說吧，我從來也不是那種第一時間更新手機型號的人，什麼時候換？哈哈，總會有一天換新型號的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中