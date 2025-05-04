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娛樂 最新消息

撞破水球還撞進胡瓜懷裡！《綜藝大集合》粉絲圓夢超嗨

《綜藝大集合》到台南安南的台江布袋嘴寮代天府。（民視提供）《綜藝大集合》到台南安南的台江布袋嘴寮代天府。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週日晚上八點《綜藝大集合》日前來到台南安南的台江布袋嘴寮代天府，一聽到「布袋」這個地名，許多人忍不住疑惑，明明布袋是在嘉義，怎麼台南也有布袋這個地名，經過胡瓜詢問觀眾才得知，這一帶的祖先早年是從嘉義布袋遷移過來開墾的，為了緬懷故鄉，便將此地也取名為「布袋」。除了這段動人的歷史，布袋嘴寮還有個特別的稱號「大學寮」，因為這裡人才輩出，不少村民都成了大學生、甚至博士。

胡瓜想了一個跟當地文化結合的遊戲「布袋撞元郎」。（民視提供）胡瓜想了一個跟當地文化結合的遊戲「布袋撞元郎」。（民視提供）

胡瓜也因此想了一個跟當地文化結合的遊戲「布袋撞元郎」，比賽分為籃籃隊與慧如隊，參賽者腳套布袋頭戴砂紙安全帽，哨聲響，兩人往前跳，終點各吊一顆水球，最先撞破水球者獲勝。第一組籃籃氣勢如虹率先衝到水球前，但卻沒對準方向，讓賴慧如搶先奪勝。

胡瓜的超級粉絲來到錄影現場。（民視提供）胡瓜的超級粉絲來到錄影現場。（民視提供）

第二組由阿龐對上阿虎，兩人勢均力敵地往前衝，沒想到阿龐突然跌倒，阿虎見狀打算耍帥來個「高難度後撞」，卻意外失誤，反被重新站起的阿龐反超，兩人笨拙的模樣讓現場笑聲不斷，在激烈的競爭之中，更有一位參賽者竟是胡瓜的超級粉絲，激動表示：「我的人生目標之一就是要和胡瓜擁抱！」胡瓜也大方滿足了他的心願，這位幸運粉絲更靠著胡瓜的福氣，一舉奪下比賽勝利。

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