廖峻倒下住院損失7位數 官方臉書急發聲明

廖峻3度中風住院，目前尚未痊癒並爆出家庭紛爭。（翻攝自臉書）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕72歲資深藝人廖峻3度中風住院，目前尚未痊癒更爆出家庭紛爭，傳他去年底也結束50多年婚姻，他成立「歐吉尚」社群及頻道的工作也全面停擺。

3日晚間，「歐吉尚」官方臉書粉絲團急發聲明：「近日發現有部分業者廠商，未經同意擅自使用廖峻先生的影片及照片，煩請儘速下架相關內容，避免後續誤會與法律責任，若能主動下架，我們將不再追究。感謝大家的配合，謝謝！」

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廖峻上個月17日因腦溢血3度中風，目前轉至普通病房休養，他病倒後一連串家務糾紛猶如八點檔，外傳他有27個工作受影響，損失已達到7位數，兒子廖錦德3日也發千字文回應外界諸多疑惑。

廖錦德感謝周遭親友及合作過的夥伴，甚至只有一面之緣的所有人，「憑對我的認識和印象所對我的評價，在我無法替自己和家人說話的同時，很多人替我憤慨，紛紛關心我，甚至不惜在網路上替我捍衛我自己，我都看在眼裡，感激不盡。確實也如大家所見，我其實就是一個不被受寵的兒子。」

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不少人質疑為何廖錦德不照顧父親？他說：「沒有人會去反向思考，會不會是父親自己執意不讓兒子照顧，兒子捨不得讓父親從國民老爸變成差勁老爸的形象，所以才堅持不說呢？而這一切會不會是因為某人的介入挑撥造成的結果。」他感謝父親的不寵不愛，因為如此，即便在生活中遇到困難，當他需要家人支援，總是有借有還，「在我眼中再正常不過的價值觀，可能因此才造就我在各位眼中的樸實，謝謝大家對我的細微觀察。」

廖錦德最後再次跟各位道歉，「家醜不外揚，但外揚的不是家人，請各位給我們家人一點隱私空間，我父親需要好好休養，遠離那些是非⋯抱歉我不能透漏我有什麼證據⋯與其滿足大家的好奇心，我寧願留著在法庭上，達到保護家人的效果，原諒我文字上的情緒失控，但在這個曝光受害者，卻幫加害者打馬賽克的荒唐世界，我很難適應，望大眾明辨是非。」

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