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娛樂 最新消息

羅美玲每月偷刷3萬「做1事」 老公震怒：腦袋放清楚

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《模范棒棒堂》出身的「Terry」江振愷與歌手羅美玲結婚多年，婚姻生活美滿。不過，他日前登上節目透露，老婆曾在疫情期間讓他震怒，甚至直接指名怒罵：「羅美玲妳給我腦袋放清楚一點！」

羅美玲與小4歲老公Terry婚姻生活美滿。（翻攝自臉書）羅美玲與小4歲老公Terry婚姻生活美滿。（翻攝自臉書）

Terry近日登上節目女王大人》指出，他與老婆的生活相當辛苦，當時羅美玲一邊當歌手，一邊做護士，歌紅人不紅，而他剛離開《模范棒棒堂》轉型為通告藝人，工作不穩定，且兩人結婚生子，以及買房都是靠自己，沒有拿到家裡的資源，「買房的頭期款都是一點一滴累積下來的。」

因為如此，Terry相當重視財務規劃，怎料，後來遇上疫情，導致演藝事業受到衝擊，加上他的副業健身房也受影響，於是決定刷存摺重新調整理財規劃，卻驚覺羅美玲有一筆高達3萬多元的電信費用。

最初Terry沒有沒放在心上，結果下個月又出現一筆3萬元的電信費，他詢問後並沒有得到答案，沒想到老婆隔月又有一筆3萬多元費用，讓他忍不住直接找羅美玲對質，女方才坦承那是為了買「遊戲課金的點數」。

對此，Terry說，當時是疫情期間，完全申請不到補助，家裡等於是零收入的狀態，有小孩要養，還有房貸，讓他感到憤怒，並指名道姓罵老婆，「妳給我腦袋放清楚一點！」

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