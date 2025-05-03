戴立忍隔18年再披白袍「變院長」 認「一開始很猶豫」

戴立忍（左起）接拍大愛劇《院長爸爸》，與台北慈濟醫院趙有誠院長、導演洪子鵬合影。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕八仙塵爆十週年，大愛劇推出《院長爸爸》，成為台灣首部以此為題材的電視劇，透過追劇完整拼湊記憶碎片，細膩回顧歷史事件，人性在危機中的真實反映，揭示背後愛與同理心在重建過程中的力量，感受到災難中人性的溫暖與生命的脆弱，希望大家記憶中的集體創傷能得到療癒。

《院長爸爸》主視覺。（大愛電視提供）

《院長爸爸》由《商魂》導演洪子鵬執導，他想拍出不一樣的醫療職人職，劇中除了醫療專業手術，還原爆炸、百人送急診室等都是擬真性高的大型場面，拍攝過程極具挑戰。男主角由戴立忍詮釋，他繼2007年《白色巨塔》後，相隔18年再披上白袍，從醫生變院長，認為最大的不同就是「趙院長是一個真實存在，而且現在還在線上一直努力的重要人士。」

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戴立忍在《院長爸爸》飾演台北慈濟醫院趙有誠院長。（大愛電視提供）

第一次拍真人真事劇情，戴立忍表示，「做一個演員來講，是又愛又怕的挑戰，很少有機會能夠接觸到一個還真實存的角色，坦白說，一開始接演這個工作有點猶豫。」詮釋一個很容易被檢視的角色，戴立忍開拍前做了很多田調，還花4、5天跟趙院長相處，才開始比較有把握，大概知道可以努力的方向，盡量能夠把趙院長個人明顯的特質帶進角色裡。拿下金馬、金鐘的戴立忍相當謙虛說：「我只能說我盡力了。」看過試片的影評人膝關節評價「讓我們看到從來沒看過的、很慈祥的戴立忍」。

洪子鵬（右二）擔任《院長爸爸》導演，拍攝八仙塵爆場景。（大愛電視提供）

戴立忍（右）、莫允雯（左）在《院長爸爸》飾演夫妻。（大愛電視提供）

莫允雯劇中飾演院長夫人「小薇」，她說劇情講述的是各種英雄的光芒，不過她看完劇本認為「院長夫人在整個故事裡面，擔任的其實也是一個很重要的英雄角色。」第一次跟「小薇」本人碰面，聽到她笑笑地講很多人說她是微單親，莫允雯很有感「我聽了很難過，她非常想要支持他的先生，但是誰來支撐她。」莫允雯想要把「小薇」的情感跟故事讓大家也知道「她是在自己的情緒，在跟想要幫助家庭、醫院、先生之間拉扯。」莫允雯與戴立忍在家庭之間的互動，將觸動觀眾的心弦。

莫允雯在《院長爸爸》飾演院長夫人「小薇」。（大愛電視提供）

方文琳飾演院部主任秘書「喬麗華」，她說「當初接演喬主秘，好奇這個角色貼身幫院長處理很多事情」。跟喬主秘見面聊天後，方文琳發現她真的是一個心思很細密，是一個很重要的溝通橋梁，完全沒有醫療背景的人，又必須要去了解整個醫療體系。方文琳跟八仙塵曝最近的距離就是在關渡的住家「當天晚上聽好多救護車的聲音，往窗外看，關渡橋是滿滿的車輛奔波」，再拍《院長爸爸》，急診室醫護大陣仗彩排、患者專業的特殊妝，都讓她覺得真的回到當天晚上。

方文琳在《院長爸爸》飾演院部主任秘書「喬麗華」。（大愛電視提供）

除了戴立忍、莫允雯之外，《院長爸爸》醫師群由張書豪、施名帥、高英軒、邱凱偉、蘇達、張捷、鄭有傑擔崗演出，不少都是受到金鐘、金馬獎肯定，是卡司含「金」量高的黃金陣容。張書豪戲份都是跟院長戴立忍在一起，兩人是20年情誼的學弟與學長，情感累積跟別的醫生不太一樣。張書豪劇中的醫療事件時間軸橫跨SARS、八仙塵爆與COVID-19疫情，演出後他說「因為投入，自己也會被感動到」。施名帥飾演心臟血管外科主任「諶大中」，高英軒飾演整型外科主任盧純德，操刀過程全都由真正的醫師本人手把手指導後進行拍攝，完美真實呈現每一個醫療畫面。

導演洪子鵬的作品《商魂》、《靈異街11號》等，包含驚悚、奇幻、寫實、喜劇、時代等類型多元，與製作人徐國倫都是首次拍攝醫療劇。洪子鵬說拍攝《院長爸爸》的目的之一，是台北慈濟醫院沒有燒燙傷中心，院長還是決定緊急隔出加護病房，收治每一個年輕的生命，再加上情節編排，呈現醫師行醫的初衷「希望看這齣劇的觀眾們能夠感受到，院長以及這個醫院、所發生的事情是非常具有可信度的」。《院長爸爸》要如何呈現又不會過度驚悚，還有很多特殊病患案例，徐國倫說「要基於真實去呈現，又不能減低戲劇張力，當時花非常多力量」。

八仙塵爆傷友朱俐已走出傷痛，自願出任臨時演員，製作團隊於籌備期間，從畫面爆炸呈現，如色粉與煙霧彈的效果測試，到演員身上的彩色設計、過敏評估與特殊化妝，每一步都需經過詳盡的設計安排。帶領觀眾透過螢幕感受到從一開始的歡樂派對，到突如其來的爆炸、推擠逃難。膝關節看完這場戲驚嘆說「哇！這怎麼拍，寫實度怎麼做得到」。

《院長爸爸》還原八仙塵場現場。（大愛電視提供）

特別搭建急診大廳場景，根據當時的紀錄片與新聞畫面呈現急診室超出預期的傷患如潮水般湧入，除了演員之外，還邀請28名醫護人員專業演出，並邀請當年臺大醫院急診室接收病患的林郁勳、林珍瑋護理師現場指導。劇中場景設計及特效妝容，逼真地描繪了當時醫院內外緊張與混亂的氛圍，當現場Action，一片哀嚎和急診的忙亂，瞬間將他們拉回十年前的急診現場，兩人凝視監看螢幕紅了眼眶，每一幕都讓人深刻感受到生命的無常與醫療系統面臨挑戰下的臨場反應。

戴立忍在《院長爸爸》飾演趙有誠院長，親自坐鎮急診室。（大愛電視提供）

《院長爸爸》打造急診室百人大場面。（大愛電視提供）

兩首OST都是由李百罡擔任製作人，多面鬼才林禾作曲，林墨曜作詞，為《院長爸爸》量身打造主題曲「生命線」，由畢書盡演唱，他說這是一首貼近真實生活的作品，錄音時反覆重唱多次，希望能透過他的歌聲傳遞觸動人心的情感。他回憶起八仙塵爆發生時，對第一線醫療人員的堅持深感敬佩，在詮釋歌曲時腦中也不斷浮現出家人、朋友與粉絲們的身影，感謝大家能成為他繼續前行的力量。

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