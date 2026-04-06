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娛樂 最新消息

太幸運！台灣女歌手獲香港天后鄭秀文抱病相助 在她耳邊說出關鍵大事

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣女歌手「Shino」林曉培到香港灣仔伊館舉行「心動座標」演唱會，幸運邀請到香港天后「Sammi」鄭秀文擔任嘉賓，儘管鄭秀文因鼻竇炎困擾只能唱半首《娃娃看天下》，但抱病助陣的舉動讓林曉培直呼：「感動得快瘋了！」

鄭秀文（右）抱病上台與林曉培合唱，也給予鼓勵。（翻攝自IG）鄭秀文（右）抱病上台與林曉培合唱，也給予鼓勵。（翻攝自IG）

過去林曉培唱過一些具代表性的歌曲，但因早年曾經酒駕肇事，一直成為演藝事業的「黑歷史」，這次赴香港開唱，鄭秀文除了上台力挺，也親自為有同樣宗教信仰的林曉培禱告，非常有心，也讓網友感動。

鄭秀文談到：「跟曉培不算很熟，在工作上，有過幾面之緣，沒想到個多月前，她公開邀請我當她concert嘉賓，感動於這份真誠，要支持她，於是馬上答應，昨天下午彩排時，終於見面，眼前這位『搖滾女王』，很友善，我們大大擁抱然後聊聊和彩排，臨走前，我說：『可以為你祈禱嗎？』然後，我在她耳邊祈禱！」

香港天后鄭秀文（右）助陣，讓林曉培好感動。（翻攝自IG）香港天后鄭秀文（右）助陣，讓林曉培好感動。（翻攝自IG）

演唱會結束後，鄭秀文和林曉培在後台道別，彼此大大擁抱，鄭秀文透露：「在車上，我腦海裡仍響起《心動》和《煩》這兩首歌，想著她剛才在台上有力的演出，相信她的歌迷很快樂和回味，衷心祝福曉培，這位搖滾女王，Shino，未來繼續加油！天父帶領你。」

林曉培則談到受天后助陣的感動心情：「對不起Mi，我實在又興奮又緊張，感謝妳給我的鼓勵，謝謝妳充滿正能量的擁抱，我們各自加油，向著標竿直跑，期待7月啟德演唱會，享受當Mi粉的美好。」今年7月鄭秀文將登上香港啟德體育園舉辦大型演唱會，林曉培希望屆時能飛去香港朝聖。

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