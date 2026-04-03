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娛樂 電視

消失10年「玉女掌門人」喉嚨受傷首復出！內幕全是因為白冰冰

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週六綜藝《超級冰冰Show》本週「童年旋律齊歡唱紅白戰」大牌雲集！主持人白冰冰、陽帆特別邀請到「玉女掌門人」方文琳與「歌王小朋友」黃西田同台。睽違歌唱舞台10幾年的方文琳，自爆這回是抵擋不住冰冰姐「強力邀約」，才難得在鏡頭前開嗓。

方文琳罕見重拾麥克風。（民視提供）方文琳罕見重拾麥克風。（民視提供）

方文琳近幾年重心多在戲劇演出，她坦言：「實在太久沒拿麥克風唱歌，喉嚨受傷後更不太唱歌。」此次挑戰經典歌曲《困砂》，她謙虛表示歌曲旋律看似平淡但並不好唱，「不管唱得如何，感謝冰姐邀約來到這舞台」。

方文琳自駐唱起家至今出道剛好40年，回憶起當年參加歌唱節目被劉文正發掘，從此成為紅極一時的偶像玉女。主持人陽帆更在現場爆料，當年要「級數夠」的玉女，照片才會被印在機車後方的擋泥板上，直指方文琳當年是「滿街跑」。

擋泥板女神降臨，陽帆（左一）認證當年級數夠才能上機車。（民視提供）擋泥板女神降臨，陽帆（左一）認證當年級數夠才能上機車。（民視提供）

對此，方文琳幽默回應，難怪當時都覺得「臉上有泥巴的感覺」，逗趣反應讓全場笑聲不斷。而剛好出道60年的黃西田也帶著陳思安、明亮、曾瑋中熱唱《天天開心》，兩位資深大前輩雖然資歷驚人，卻是在《超級冰冰Show》才迎來首次合作。

適逢兒童節，節目主題「童味滿滿」，蔡亞露帶來俏皮的《健康歌》與觀眾同樂。然而，比賽單元「超級孩子王」卻陷入膠著戰火，周柏霖、周祐均兄弟檔已連續對戰13回合平手，此次對上強敵陳宥辰、賴哿萲，雙方直球對決。面對主持人詢問是否該分出勝負？周氏兄弟更是發狠放話「不會輸比賽」，小小年紀卻戰鬥力十足，讓現場氣氛瞬間緊張。

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