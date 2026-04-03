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娛樂 日韓

是真的！內田有紀嫁柏原崇 15年低調戀情開花結果

〔記者鍾志均／綜合報導〕50歲的內田有紀昨傳出和現任經紀人的柏原崇結婚，日本時間今（3）凌晨一過，官方網站確認兩人婚訊，大批粉絲又驚又喜；兩人附上日本宮崎縣以締結良緣聞名的高千穗神社「夫妻杉」照片，甜翻眾人。

內田有紀（左）和柏原崇宣布結婚。（翻攝自推特）內田有紀（左）和柏原崇宣布結婚。（翻攝自推特）

內田有紀、柏原崇以聯名形式發表聲明：「感謝大家給予我們許多溫暖的祝福。正如部分媒體報導，柏原崇與內田有紀已完成登記結婚。」

兩人從朋友走到戀人，關係一路延續超過15年。更特別的是，近年柏原崇直接轉為她的經紀人，等於把「愛情＋事業」全部綁在一起，成為娛樂圈少見的「全包型伴侶」。

內田有紀、柏原崇宣布結婚，兩人在官網證實婚訊。（翻攝自官網）內田有紀、柏原崇宣布結婚，兩人在官網證實婚訊。（翻攝自官網）

他們表示：「由於我們長期在工作與私生活上同行，這段關係過去也曾透過媒體提及，因此並未特別再對外正式宣布。」如今化為「家人」的形式，未來也會攜手前行，珍惜彼此的溫柔，共同度過每一天，希望大家能繼續溫暖守護。

據相關人士透露，兩人已於今年3月完成結婚登記，日本網友大讚「這種才是真的穩」、「從幕後走到人生主角，太猛」，「簡直比偶像劇還偶像劇」。

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