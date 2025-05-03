蔡阿嘎90歲嘎嬤頭七入夢！ 嘎妹悲痛揭「最後對話」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎高齡90歲的阿嬤「嘎嬤」日前離世，家庭矛盾隨之浮出水面，所幸成員們促膝長談解開誤會；小堂妹「嘎妹」Iris今（3日）在IG抒發心情，透露嘎嬤頭七當晚有進入夢中，並曝光兩人的最後對話，惹人鼻酸。

「嘎妹」Iris分享多張與嘎嬤的合照。（翻攝自IG）

Iris今天在IG曬出多張照片，是從小到大與嘎嬤的合照，可見兩人的好感情。對於嘎嬤的離開，她表示，好不真實，回到家躺在嘎嬤的床上，味道還在，她送的百優乳霜也還在，因為嘎嬤捨不得用所以到最後還有兩罐沒用完。

請繼續往下閱讀...

Iris說，自己曾跟嘎嬤講過幾百次，「明天我就回去了等我嘿！」然而，這次嘎嬤沒有等她就先走了，所幸如嘎嬤所願在睡夢中沒有病痛安穩的離開。

Iris憶起嘎嬤離開那天，她趕回家時，還來得及為嘎嬤穿上最後一次衣服，知道對方愛漂亮，連珍珠項鍊和戒指都幫忙戴上，過程中，旁邊的人不斷說，孫女眼淚不要滴到遺體，似乎反覆的提醒，這次是真的要送阿嬤離開，「我忍著眼淚像平常一樣摸著祢的頭髮，牽著祢軟軟的手，最後一次幫祢穿鞋子」，還挑了一張笑很開心的照片進行修圖。

Iris提到，嘎嬤頭七那晚進入自己的夢裡，「我問祢是特別來找我的嗎？祢給我一個聖杯，祢知道我就是那個會糾結最久都放不下的人嗎？祢給我一個聖杯」，而在送走嘎嬤的前一晚，她同樣在靈堂用擲硬幣的方式聊了兩個小時，「我還是很吵祢還是跟平常一樣很愛已讀亂回。我知道祢還在，祢永遠都會在！好像必須這樣相信，然後反覆拿著硬幣跟祢確認，不然我可能會瘋掉」，最後留下「才第一天就已經開始想祢了很想很想」，兩人的好感情讓人動容。

在 Instagram 查看這則貼文 Iris⁽⁽ૢ（⁎❝ົཽω❝ົཽ⁎）✧（@iris.416）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法