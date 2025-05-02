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娛樂 最新消息

（專訪）林政勳被柴犬當小弟！Geta老大霸氣宣示主權：你是我的

林政勳十分疼愛愛犬Geta，有空就帶牠出門趴趴走。（林政勳提供）林政勳十分疼愛愛犬Geta，有空就帶牠出門趴趴走。（林政勳提供）

〔記者廖俐惠／專題報導〕林政勳去年以電影《優雅的相遇》獲得金馬獎提名，今年又以導演作品《青之戀》獲得金穗獎提名，逐漸打開知名度，他與爸爸、哥哥育有一隻15歲的柴犬叫「Geta」，笑說當初取名時《艋舺》剛上映，希望能為牠取一個威武又霸氣外露的名字，還會叫牠「大欸」（大哥），「所以我們都是牠的小弟！」

Geta是一隻長相超可愛的柴犬，不過個性卻像「老大」一樣，有著反差萌。（林政勳提供）Geta是一隻長相超可愛的柴犬，不過個性卻像「老大」一樣，有著反差萌。（林政勳提供）

林政勳哥哥的朋友養的柴犬，生下了好幾隻小寶寶，在兄弟倆討論之後決定領養其中一隻，「我們接回來的時候，牠的大小才跟滑鼠一樣大，很可愛！整天都在我哥電腦桌上跑來跑去，結果才過了3天，就長得比筆電還要大！」

兄弟倆非常愛護Geta，爸爸一開始雖然反對養寵物，又不停碎碎念，卻是口嫌體正直，相處時間久了，爸爸會一直注意狗狗有沒有吃飯，林政勳笑說：「牠現在都跟我爸睡一起。」有時Geta也會睡在林政勳的肚子上，讓林政勳好氣又好笑：「大哥！你知道你現在公斤！」

林政勳看Geta的眼神超有愛。（林政勳提供）林政勳看Geta的眼神超有愛。（林政勳提供）

包含Geta在內，林家一家全是男人，林政勳爆料Geta是隻色狗，「看到女生就搖尾巴，男生一進去，牠就躺在床上斜眼看，不曉得跟誰學的！」林政勳也大讚Geta「果然是老大」，會透過行動宣示主權，向外人展示「你（主人）是我的」，與平常會撒嬌的狗狗大不同。

Geta與林政勳一家生活15年，早就親如家人，林政勳回想起飼養的第2個月，Geta就被病毒感染，存活率不到1%，吐都有血，讓兄弟倆灰心又焦急，在凌晨3點多抱狗狗求醫，嚴重到必須立刻住院，「真的有親人要送急診的感覺，看著牠吊點滴、跟牠說加油，狗眼睛會望著你，我說你出來我會去接你，感覺牠聽得懂。」在住院期間，Geta躺在籠子裡病懨懨的，直到兄弟倆來探望，Geta立刻站起來搖尾巴，一副想回家的樣子，又發出可憐的聲音，讓林政勳流下男兒淚，十分心痛。

Geta曾經開過刀，林政勳看著縫合的傷口，十分心疼。（林政勳提供）Geta曾經開過刀，林政勳看著縫合的傷口，十分心疼。（林政勳提供）

去年11月，Geta因長了腫瘤，在金馬獎期間開刀，光是一個禮拜就噴了10萬醫藥費，且是由爸爸買單。林政勳透露這是有原因的，因為哥哥都會準備雞胸肉、水煮青菜讓狗狗吃的頭好壯壯，但因為爸爸每次看Geta可憐，都會餵牠吃便當食物，直呼被爸爸擺了一道，「我們罵我爸說不要給牠吃，醫生說過胖要減肥，老了代謝很嚴重；那牠現在生病，那你就付醫藥費，我們情緒勒索（爸爸）。」

林政勳有空就帶Geta去散步，度過一人一狗悠哉又幸福的時光。（林政勳提供）林政勳有空就帶Geta去散步，度過一人一狗悠哉又幸福的時光。（林政勳提供）

Geta的年紀已經是隻老狗，林政勳表示不敢想像Geta離開的那一天，覺得不管去哪裡，狗狗永遠都在家裡等著主人回來，感嘆「我覺得我虧欠牠很多」。因此，現在的林政勳更加珍惜與Geta在一起的時光，直到離別的那一天的到來。

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