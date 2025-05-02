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張清芳爆猛料！「2個字偶像」唱功差 胡瓜一聽秒懂掀瘋猜

胡瓜（左）、張清芳多年好友在節目上合體。（下面一位提供）胡瓜（左）、張清芳多年好友在節目上合體。（下面一位提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「綜藝天王」胡瓜執掌的YouTube頻道《下面一位》最新一集邀來「東方不敗」張清芳，彼此許久未見卻有著多年交情，下秒立刻互相拌嘴展現好情誼。然而，張清芳憶起過往錄影彩排的趣事，突脫口爆料對「2個字」的偶像唱功頗有微詞，讓許多網友好奇心炸裂瘋猜究竟是誰。

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胡瓜分享過去報社舉辦《金曲龍虎榜》投票比賽，同時也會舉辦頒獎典禮，當時他掌舵主持重責，看著大家爭奇鬥豔想要得獎，拚了命也要站上眾星雲集的頒獎舞台，目睹所有過程讓他非常感概。胡瓜加碼抖出在後台時，很多「王不見王」、「后不見后」的場面，好比甄妮不見鳳飛飛、小虎隊在就不能有L.A. Boyz。

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張清芳（右）向胡瓜爆料「2個字偶像」的現場唱功差。（翻攝自YouTube）張清芳（右）向胡瓜爆料「2個字偶像」的現場唱功差。（翻攝自YouTube）

此外，張清芳也憶起以前節目錄影前彩排時的趣事，透露有一次在等候並觀看一位名字是「2個字」的偶像進行彩排，當看到一半就忍不住向同為實力派歌手的齊秦耳語道「這在唱什麼東西？」嚇得齊秦趕緊表示「妳可不可以小聲一點！」胡瓜得知真實身份後也秒點頭，片段曝光更立刻引爆網友們的好奇心，瘋猜「2個字」的偶像到底是誰。

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