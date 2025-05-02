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詹姆士被前老闆求償2584萬元！前師兄低調回應

聶雲彩排果陀音樂劇《三個傻瓜》。（記者陳奕全攝）聶雲彩排果陀音樂劇《三個傻瓜》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕詹姆士過去他砸百萬投資食品副業「詹醬」，今年3月時宣布退出經營，意外爆出他切割曾花千萬支持他副業的前經紀人丘秀珠，對方指控他借錢未還、私接工作等等，詹姆士涉及刑事背信罪責，遭求償至少2584萬元，雙方各執一詞。聶雲作為丘秀珠旗下藝人、詹姆士前同門師兄，與兩人頗有淵源，今彩排果陀音樂劇《三個傻瓜》被問及此事，他不敢多言，僅說自己也看新聞才知道，講了2次「希望他們好」。

相關新聞：詹姆士「遭控背信」反斥對方惡意抹傷 前經紀人再回擊：表裡不一

聶雲提到自己和詹姆士已有一段時間沒聯絡，他近日都忙著彩排音樂劇，看到新聞之後，並沒有多問細節，也沒傳訊息關心2人狀況，還幽默說：「訪問完之後我來問問媒體們，你們應該知道的比我清楚。」

聶雲談到老闆丘秀珠和前同門詹姆士的紛爭，態度頗低調。（記者陳奕全攝）聶雲談到老闆丘秀珠和前同門詹姆士的紛爭，態度頗低調。（記者陳奕全攝）

其實聶雲也有投資副業，他的拌麵生意也是有聲有色，2020年初砸下約300萬元，投入競爭激烈的明星拌麵市場，2022年再砸下百萬投資品牌「大拙匠人」與其合作把自家麵升級為2.0版匠拌麵。被問及是否擔心副業也會捲入紛爭？他說自己有好幾個投資夥伴，「我們很努力。」

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