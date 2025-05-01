詹姆士「遭控背信」反斥對方惡意抹傷 前經紀人再回擊：表裡不一

詹姆士陷爭議。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕廚師兼主持人的詹姆士日前在社群上宣布退出「詹醬」公司經營，如今傳出他從出道以來兩度外遇、事業陷低潮，當時演藝圈知名經紀人丘秀珠讓他在7年內翻紅，卻傳出借錢未還、私接工作等等，涉及刑事背信罪責，遭求償至少2584萬元，對此，詹姆士駁斥是惡意抹傷，稍早丘秀珠也再次作出回應。

相關新聞：詹姆士爆背信「遭求償2584萬元」 ！回應反擊：惡意抹傷

請繼續往下閱讀...

詹姆士以《型男大主廚》知名度暴漲，並加入丘秀珠旗下的傑星公司。據悉2016年詹姆士成立「詹醬」傳出經營不善，當時求救丘秀珠，對方陸續投資千萬幫忙。

不過2023年詹姆士不再與傑星簽約，並於今年3月底在社群發出聲明，表示已無參與詹醬的產品銷售與經營，並切割「姆士流」LOGO，強調詹姆士現已無參與任何產品研發設計及經營管理，而針對指控，詹姆士經紀人回應表示：「對方熟悉媒體也都是圈內的老前輩，要這樣利用自己勢力，出這種惡意抹傷的新聞，我們也無能為力。」坦言目前沒有什麼好回應的，之前已經說了一切委由律師處理。

對於詹姆士的回應，丘秀珠回應表示：「我對於虛偽不具誠信且表裡不一的合作伙伴，深感痛心，針對鄭堅克先生所涉及的法律責任，將全部交由律師提出訴訟。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法