湘瑩大翻身！13年前捲「Makiyo醉毆」 親揭現況：好好愛自己

〔記者邱奕欽／台北報導〕Makiyo近日在Podcast節目上重提醉毆計程車司機事件，聲稱當時受害司機林姓男子沒有昏迷，提出求償期間出國旅遊、接受捐款。Makiyo一席言論引發家屬不滿委託律師準備提告，並透露事發至今「只有湘瑩是真心關心」，也讓外界相當關心湘瑩如今的近況。

湘瑩改名王嫚萱活躍於戲劇圈，臉書粉專仍保留舊藝名。（組合照，翻攝自臉書）

「湘瑩」王嫚萱2012年因捲入Makiyo醉毆計程車司機事件重挫演藝事業，她曾透露醉毆運將事件對自己影響很大，「那段時間我不太敢出門，也不太敢接觸人群，但自己就覺得身上還有存款，夠我過2、3年，就推掉很多工作，直到房租快繳不出來，才發現不能再這樣。」銀根耗盡才悔不當初，成了最大困境。

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事隔13年，湘瑩沉寂一段時間後大翻身，改名王嫚萱活躍於戲劇圈，去年12月與圈外人王先生結婚，醉毆運將事件卻因Makiyo重提讓輿論甚囂塵上，林男妻子也提到丈夫出事至今僅湘瑩會不時傳訊問候。這段時間人不在台灣的湘瑩飛赴新加坡、上海等地出差，面對外界關心「過得開心，對妳自己好一點很重要。」湘瑩也親自回應：「是呀～要先好好愛自己。」

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