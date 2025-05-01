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「美胸皇后」劉伊心鬆口 帶孩子到阿布達比讀書

「美胸皇后」劉伊心去年在阿布達比購置房產。（翻攝自IG）「美胸皇后」劉伊心去年在阿布達比購置房產。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「美胸皇后」劉伊心2017年與老虎牙子創辦人林志隆結婚後，育有2女1子。去年林志隆、劉伊心兩人重溫浪漫，回到蜜月地點杜拜及阿布達比，同時也成功在阿布達比置產，她看上阿布達比穩定的經濟環境與房地產潛力，因此投資一處豪宅。

劉伊心阿布達比豪宅開箱。（翻攝自IG）劉伊心阿布達比豪宅開箱。（翻攝自IG）

近日劉伊心鬆口，再度提到想要移民到阿布達比，也想帶小孩過去讀書。因劉伊心買下的豪宅周邊利多豐富，距離法拉利樂園、海洋世界、機場都很近，所以當時豪砸2300萬元置產，並在社群拍影片開箱自己的豪宅。

劉伊心開心介紹阿布達比豪宅1樓配置。（翻攝自IG）劉伊心開心介紹阿布達比豪宅1樓配置。（翻攝自IG）

早在當初劉伊心於阿布達比置產時，就曾經提到想要送小孩出國念書的想法，她當初說：因為杜拜、阿布達比跟台灣時差僅4小時，想打視訊電話也很方面，加上當地治安穩定且氣候宜人，國際學校的選擇也多，當時就覺得是個不錯的選擇。
劉伊心有意將孩子送到阿布達比讀書。（翻攝自IG）劉伊心有意將孩子送到阿布達比讀書。（翻攝自IG）

劉伊心很早就對房地產有興趣，從大學畢業後就購入人生第一間房，之後也憑著自己的投資眼光不斷從中汲取經驗，將版圖拓展到海外也是意料中事。

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