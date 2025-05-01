金鐘導演爆「與金馬影帝鬧翻」？發文細數他「龜毛」行徑

〔記者李紹綾／台北報導〕莫子儀、蔡淑臻近日出席影集《喝酒吧！笨蛋》宣傳活動，暢聊拍攝趣事，金鐘導演樓一安當天缺席活動，狂被問「怎麼沒去記者會？」他在Threads細數莫子儀「龜毛」行徑，開玩笑說：「因為我跟那位莫先生鬧翻了啊！」

莫子儀（左）、蔡淑臻出席《喝酒吧！笨蛋》宣傳記者會。（資料照，記者陳奕全攝）

樓一安分享眼中的莫子儀有多龜毛，「他多龜毛你們不知道？不就調一杯只給觀眾看，沒有要真喝的酒？冰塊不對不行，比例錯了要重來，動作有瑕疵更是絕對不能剪進去…煩不煩啊！每天就陪你耗幾個小時，做出一杯完美不偷吃步，能看也能喝的調酒？」

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讓樓一安哭笑不得的是，這些好喝的調酒演員怕喝醉不能喝，做好了真酒還要另外調一杯無酒精但顏色長得一樣的飲料，他說：「但每次我問說那杯調好的真酒呢？不要浪費我喝掉！結果總是被大家阻止，怕我現場喝醉了…欸我誰呀！又不是莫先生酒量這麼差。」

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樓一安澄清與莫子儀並沒有鬧翻，他笑說：「不過有時候在現場真的很氣他耶！但剪接的時候就知道了，完全沒有在避東避西，所有調酒動作都可以完美呈現。大家說他這次喜劇細胞大爆發，但更難的是，邊搞笑還要邊做出夠帥夠正確的調酒動作，不信的話下個月你們自己看好了。」

莫子儀透露，為了詮釋劇中角色，原本滴酒不沾的他，特地拜師阿榮角色原型、調酒師Allen鄭亦倫，重新跟酒建立關係，才知道調酒可以細細品嚐就像一道料理。為求逼真呈現角色，莫子儀在酒吧實習一年時間，從認識各種酒杯、洗杯子，以及學習調酒動作，學會調酒後，他的第一杯酒是獻給知名設計師詹朴喝，詹朴反饋還滿好喝的。

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《喝酒吧！笨蛋》故事圍繞著曾是國際調酒大賽冠軍的調酒師阿榮（莫子儀）展開，風光一時的他，卻因意外失去嗅覺跌入人生谷底，夜夜買醉、渾渾噩噩，唯一縈繞心頭、總是在夢中揮之不去的，是調酒啟蒙恩師Ivy（蔡淑臻飾），兩人關係超越師徒，更像靈魂相惜的知己。某次意外，他遇上一名亂入酒吧的

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