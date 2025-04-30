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娛樂 電視

（影）莫子儀一把抱蔡淑臻上桌拍激情戲 她驚：果然是老手

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影帝莫子儀和金鐘戲后蔡淑臻今宣傳新影集《喝酒吧！笨蛋》，談及2人劇中的激情戲，蔡淑臻以「動作戲」來比擬，有場是莫子儀要把站著的蔡淑臻抱起來放桌上，同時還要不經意打翻花瓶，一連串動作才走戲一次就上，莫子儀做得行雲流水，讓蔡淑臻心頭一驚想著「他果然是老手」，莫子儀先羞稱是體力擔當，並說：「可能是劇場訓練。」

蔡淑臻提到自己拍戲時，內心不斷喃喃自語：「小莫到底拍了多少激情戲，怎麼會這麼熟練？」並說莫子儀抱起55公斤的她時看來毫不費力，很懂的怎麼移動身體，加上拍激情戲時卻沒有太多身體接觸，熟練度百分百。

《喝酒吧！笨蛋 》媒體記者會；莫子儀、蔡淑臻。（記者陳奕全攝）《喝酒吧！笨蛋 》媒體記者會；莫子儀、蔡淑臻。（記者陳奕全攝）

莫子儀則誇蔡淑臻拍戲時很專業，不需要太多額外溝通，彼此都在狀況內，至於拍激情戲需要跟老婆說一聲嗎？莫子儀淡然回「這是工作的一部分」。

此外，莫子儀戲裡飾演調酒師，他其實因為大學年輕時狂喝，無論是二鍋頭配啤酒、紅酒跟高粱都來者不拒，吐了又喝、喝了又吐，最後導致食道灼傷，決定滴酒不沾，直到5年前碰上調酒師Allen，也是這部戲的原型人物，他開始和調酒建立關係，他說：「調酒是一幅畫，很有層次。」

《喝酒吧！笨蛋 》媒體記者會；莫子儀、蔡淑臻。（記者陳奕全攝）《喝酒吧！笨蛋 》媒體記者會；莫子儀、蔡淑臻。（記者陳奕全攝）

莫子儀提到Allen替他做了款特製調酒，名為「隱藏的大明星」，滋味有苦有澀，又有股孤單的味道，讓他喝了直呼：「終於遇到不用說話就懂我的酒。」後來他為了角色在酒吧待了一年，從洗杯子、認識基礎久開始做起，第一杯酒是給設計師詹朴喝的，他的評價是「好喝好喝」，讓他很羞赧。《喝酒吧！笨蛋》將於今年6月上線。

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